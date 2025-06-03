Лето счастья 2025: в какой сфере повезет знакам Зодиака

Начало нового сезона привлечет успех разным знакам Зодиака. Кому-то будет везти в бизнесе, кто-то встретит свою судьбу, а у кого-то осуществится тайная мечта.

Эзотерики рассказали, в каких областях жизнь будет везти разным знакам Зодиака летом. Этот сезон — удачный период для разных начинаний, поэтому смело осуществляйте свои мечты. А еще не бойтесь переезжать или менять работу, если вам этого хочется.

Встретят любовь: Овны, Козероги, Девы

Создают семью: Весы, Водолеи, Стрельцы

Откроют бизнес: Львы, Близнецы, Скорпионы

Разбогатеют: Рыбы, Девы, Раки

Купят жилье или авто: Водолеи, Тельцы, Весы

Осуществится мечта: Раки, Стрельцы, Овны

Источник: news.hochu