Хрустящие и аппетитные малосольные огурцы на скорую руку. Настоящий кулинарный хит. Популярная закуска на все времена.
ИНГРЕДИЕНТЫ
свежие огурцы - 1,5 кг
чеснок - 9 зубчиков
свежий укроп - 3 веточки
листья хрена - 1 шт
листья вишни - 9 шт
листья смородины - 3 шт крупные
соль каменная - 1 ст.л. с горкой
сахар - 1 ч.л.
вода - 1 л
ПРИГОТОВЛЕНИЕ
Свежие огурцы помыть и отрезать кончики, зубчики чеснока слегка раздавить плоской стороной ножа.
В емкость налить ½ литра холодной воды и ½ литра кипятка, добавить 1,5 ст.л. соли с горкой соли, 1 ч.л. сахара и перемешать до растворения соли и сахара.
На дно банки уложить 3 зубчика чеснока, 1 веточку укропа, ⅓ листа хрена, 3 листа вишни и 1 крупный лист черной смородины, плотно уложить огурцы в банку и залить приготовленным теплым маринадом, оставить на сутки при комнатной температуре.
Малосольные огурцы подавать в качестве закуски, использовать для салата или для приготовления бургеров или хот-догов. Хранить готовые малосольные огурцы в холодильнике.
Совет
- На три банки емкостью 1 литр необходимо 1,5 литра воды.
Источник: mediasole
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