Хрустящие и аппетитные малосольные огурцы на скорую руку. Настоящий кулинарный хит. Популярная закуска на все времена.

ИНГРЕДИЕНТЫ

свежие огурцы - 1,5 кг

чеснок - 9 зубчиков

свежий укроп - 3 веточки

листья хрена - 1 шт

листья вишни - 9 шт

листья смородины - 3 шт крупные

соль каменная - 1 ст.л. с горкой

сахар - 1 ч.л.

вода - 1 л

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Свежие огурцы помыть и отрезать кончики, зубчики чеснока слегка раздавить плоской стороной ножа.

В емкость налить ½ литра холодной воды и ½ литра кипятка, добавить 1,5 ст.л. соли с горкой соли, 1 ч.л. сахара и перемешать до растворения соли и сахара.

На дно банки уложить 3 зубчика чеснока, 1 веточку укропа, ⅓ листа хрена, 3 листа вишни и 1 крупный лист черной смородины, плотно уложить огурцы в банку и залить приготовленным теплым маринадом, оставить на сутки при комнатной температуре.

Малосольные огурцы подавать в качестве закуски, использовать для салата или для приготовления бургеров или хот-догов. Хранить готовые малосольные огурцы в холодильнике.

Совет

На три банки емкостью 1 литр необходимо 1,5 литра воды.

Источник: mediasole