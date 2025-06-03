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Можно ли носить вещи умерших 0 628

Люблю!
Дата публикации: 03.06.2025
BB.LV
Можно ли носить вещи умерших

Когда близкий человек уходит из жизни, другим приходится продолжать жить и справляться с горем. Часто возникает вопрос, можно ли сохранить вещи умершего, чтобы как-то облегчить боль потери.

Не стоит забывать, что вещи, принадлежавшие покойному, могут хранить в себе негативную энергию смерти. В момент ухода из жизни, человек отдает часть своей жизненной энергии, которая может оставаться на его вещах. Поэтому такие предметы могут принести только неприятности и никакого блага.

Какие вещи умерших опасно хранить дома

Существуют предметы, которые могут оказаться опаснее других. Например, вещи, конактировавшие со смертью, их необходимо избегать. Это касается диванов, кроватей и постельного белья, на которых лежал покойник. Также необходимо избавиться от одежды, которую он носил — лучше всего это делать путем сжигания или, по крайней мере, выбрасывания.

Одежда, которую любил носить умерший, также не стоит оставлять. Эти вещи могут обладать значительным негативным энергетическим воздействием. Если вы все же решите оставить что-то из его одежды, лучше выбрать верхнюю одежду, которую он носил редко.

Не менее важно не трогать вещи покойного в течение первых трех дней после его смерти, а лучше подождать до сорокадневных поминок. В случае, если вы все же решите сохранить некоторые из его вещей, не стоит хранить их в своем жилом помещении. Лучше выбрать удаленное место для хранения, чтобы минимизировать возможные негативные последствия.

Можно ли носить вещи покойника

Однако не все вещи можно просто так выбросить. К примеру, некоторые дорогие предметы, вроде компьютеров или телефонов, кажутся слишком ценными, чтобы избавиться от них. Или же, возможно, вы хотите носить ювелирные украшения покойного. В таких случаях, следует провести обряд очищения, чтобы защитить себя от энергии смерти.

Для начала стоит обработать вещи святой водой. Если речь идет об электронике, можно просто протереть поверхность святой водой. Также можно использовать дым свечи из церкви для окуривания предметов. Если речь идет о драгоценностях, их можно отнести на переплавку в другие изделия.

Эти простые действия помогут избежать возможных несчастий, которые могут притянуть к вам эти вещи. Однако, помните, что лучше всего избавиться от предметов, которые контактировали со смертью, особенно если вы не уверены в том, как проводить обряд очищения. Все же, сохраняйте память о покойном в лучших воспоминаниях и не рискуйте своим здоровьем.

Источник: waybackrus

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