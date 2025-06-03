Тест на прочность: что делать, если вы попали на стрессовое собеседование

Собеседование не экзамен, где нужно стараться изо всех сил понравиться работодателю. Это равноправный диалог нанимателя и соискателя, во время которого они выясняют, насколько подходят друг другу. И вести себя в такой ситуации нужно соответствующе, даже если внутри все бушует от волнения.

Эксперт: Мария Кармин, сертифицированный коуч и бизнес-тренер, автор программ личностного роста

Для успешного прохождения стрессового собеседования нужно держать в голове несколько важных вещей:

1. Интервью — это, как правило, смоделированная ситуация, а интервьюер играет определенную роль.

Поэтому всерьез воспринимать на свой счет его эмоциональные реакции, провокации, а зачастую и поведение в целом не стоит. Например, представитель компании на такой встрече может играть роль «плохого полицейского», чтобы проверить вас на стрессоустойчивость и начать критиковать, повышать голос, вызывать на конфликт. Но это всего лишь сценарий и вам необходимо сохранить холодный рассудок и спокойный нрав.

Решение: оставайтесь невозмутимо-спокойными и уверенными и постарайтесь разобраться в сути происходящего, настроиться на решение проблемы или конфликта, игнорируя резкий эмоциональный фон.

2. Не столько важны конкретные, правильные ответы, сколько ваш подход к решению, особенно в нестандартной ситуации.

Если вы не знаете ответа на поставленный профессиональный вопрос, не нужно впадать в ступор, судорожно вспоминать, уходить от ответа или как-то еще выкручиваться. Лучшее, что вы можете сделать, это начать рассуждать вслух логически, строить гипотезы и находить возможные пути решения, используя имеющиеся у вас знания и опыт. Провести интервьюера через свой процесс поиска или принятия решения — намного ценнее, чем дать готовый точный ответ, ведь в любой работе и довольно часто случаются ситуации, когда готового ответа нет и вся задача строится вокруг поиска наиболее оптимального варианта.

Например, мой руководитель любил задавать кандидатам на должность в своем отделе вопрос, не имеющий готового ответа, но требующий продемонстрировать свои навыки решения нестандартных задач и банальное здравомыслие. Так, при приеме на работу в банк, он мог спросить сколько всего в мире стульев? Или сколько в городе автозаправочных станций. Важен был именно ход мыслей.

3. На интервью, особенно с представителем кадровой службы, как правило, нет ничего случайного.

Эти специалисты — профессионалы своего дела. Они умеют управлять и своим временем, и эмоциями. Поэтому, если ваш собеседник опаздывает на встречу, что-то роняет перед вами, начинает как-то необычно себя вести или вы становитесь свидетелем какой-то «случайной» сцены, — это инсценированное действие, проверка, к которой важно отнестись, как к поставленной перед вами задаче и постараться понять, на что ведется тестирование, чтобы проявить себя подобающим образом.

Например, интервьюер приходит на встречу расстроенный и делится своими эмоциями или очень личной какой-то ситуацией. Что вы будете делать? Тут важно соблюсти баланс: с одной стороны проявить заинтересованность и сочувствие, а с другой — сохранить субординацию и такт, вы все-таки в бизнес-среде общаетесь, а не на семейном совете. Также не стоит излишне откровенничать и погружать работодателя в детали своей личной жизни, даже если вам поступит прямой вопрос об этом. Рассказать о своем семейном положении и наличии/планировании детей, конечно, важно, так как это напрямую влияет на ваше потенциальное взаимодействие с работодателем. Но сообщать о проблемах в отношениях, например, уже не стоит.

Если на интервью вы ощущаете давление, дискомфорт, провокацию или любые сильные эмоции, скорее всего вы попали на стресс-интервью и проходите проверку на эмоциональную и социальную адаптивность. Относитесь к этому как к профессиональной задаче, которая должна легко решиться при сохранении нейтралитета и включении элементарной бытовой логики.

Если все же ситуация застала вас врасплох, постарайтесь прежде чем реагировать, разобраться в ней. Лучшее, что вы можете сделать, — начать задавать уточняющие вопросы: что от вас требуется или ожидается в этой ситуации, в чем конкретно состоит суть вопроса или поставленной задачи. Вы также всегда можете проговорить свои сомнения и чувства, например: «ваш вопрос поставил меня в замешательство», «вы заставили меня задуматься», «я не до конца понимаю вопрос, не могли бы вы еще раз его пояснить». И начните вслух проговаривать ход своих дальнейших мыслей, вместо попытки угадать правильное действие или ответ — это гарантированный выход из любой неразрешимой ситуации.

Даже в стрессовой обстановке оставайтесь профессионалом. Сохраняйте спокойствие и невозмутимость, действуйте с учетом обстоятельств и главное — верьте в себя.