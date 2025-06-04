Что посадить на огороде в июне, чтобы собрать урожай до осени

Некоторые дачники считают, что все посадки на огороде стоит сделать весной, но на самом деле июнь также для этого подходит. Узнайте, какие культуры можно смело сажать на своем огородном участке в начале лета, когда на улице уже тепло, а световой день длинный.

Зеленые растения

В июне можно смело посадить несколько зеленых культур, которые быстро растут и дают первый урожай уже через три-четыре недели, если их регулярно поливать. К тому же, эти растения можно сеять в несколько волн вплоть до самой осени.

Речь идет о таких зеленых культурах, как:

Руккола

Салат

Укроп

Шпинат

Свекла

Посеяв этот популярный овощ в начале лета, вы сможете собрать первый урожай в июле.

Теплолюбивые культуры

Растения, которые любят теплые условия, идеально посеять в июне, поэтому смело это начинайте делать в ближайшее время. Но дачники рекомендуют выбирать для посадки низкорослые сорта, которые дадут свой урожай до начала осени.

Речь идет о таких культурах, как:

Спаржевая фасоль

Фасоль

Огурцы

Если вы не посадили этот овощ весной или урожай получился не очень, но вы хотите "дать вторую жизнь" огурцам, попробуйте посеять их еще раз в июне. Особенно это касается посадок в теплицах или под пленкой.

Морковь

Сажать морковь в начале лета — это также нормальная практика, ведь если она успеет подрасти до октября, она будет долго храниться. Но опытные дачники рекомендуют выбирать на посадку среднепоздние или поздние сорта этого овоща.

Капустные культуры

Эти растения любят, когда на улице стабильное тепло, поэтому в июне идеально их сажать на огороде. Причем, делать это можно как через выращивание рассады, так и напрямую в открытый грунт.

Речь идет о таких культурах, как:

Пекинская капуста

Брокколи

Кольраби

Источник: novyny.live