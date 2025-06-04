Baltijas balss logotype

Что посадить на огороде в июне, чтобы собрать урожай до осени 0 709

Люблю!
Дата публикации: 04.06.2025
BB.LV
Что посадить на огороде в июне, чтобы собрать урожай до осени

Некоторые дачники считают, что все посадки на огороде стоит сделать весной, но на самом деле июнь также для этого подходит. Узнайте, какие культуры можно смело сажать на своем огородном участке в начале лета, когда на улице уже тепло, а световой день длинный.

Зеленые растения

В июне можно смело посадить несколько зеленых культур, которые быстро растут и дают первый урожай уже через три-четыре недели, если их регулярно поливать. К тому же, эти растения можно сеять в несколько волн вплоть до самой осени.

Речь идет о таких зеленых культурах, как:

  • Руккола

  • Салат

  • Укроп

  • Шпинат

Свекла

Посеяв этот популярный овощ в начале лета, вы сможете собрать первый урожай в июле.

Теплолюбивые культуры

Растения, которые любят теплые условия, идеально посеять в июне, поэтому смело это начинайте делать в ближайшее время. Но дачники рекомендуют выбирать для посадки низкорослые сорта, которые дадут свой урожай до начала осени.

Речь идет о таких культурах, как:

  • Спаржевая фасоль

  • Фасоль

Огурцы

Если вы не посадили этот овощ весной или урожай получился не очень, но вы хотите "дать вторую жизнь" огурцам, попробуйте посеять их еще раз в июне. Особенно это касается посадок в теплицах или под пленкой.

Морковь

Сажать морковь в начале лета — это также нормальная практика, ведь если она успеет подрасти до октября, она будет долго храниться. Но опытные дачники рекомендуют выбирать на посадку среднепоздние или поздние сорта этого овоща.

Капустные культуры

Эти растения любят, когда на улице стабильное тепло, поэтому в июне идеально их сажать на огороде. Причем, делать это можно как через выращивание рассады, так и напрямую в открытый грунт.

Речь идет о таких культурах, как:

  • Пекинская капуста

  • Брокколи

  • Кольраби

Источник: novyny.live

Читайте нас также:
2
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Новое качество и глубина: как меняется секс после 50 и как сохранить удовольствие
Новое качество и глубина: как меняется секс после 50 и как сохранить удовольствие
Замуж за иностранца: полезные советы
Замуж за иностранца: полезные советы
Созданы друг для друга: самые лучшие и полезные сочетания продуктов
Созданы друг для друга: самые лучшие и полезные сочетания продуктов
Можно ли ходить летом без бюстгальтера: 5 правил, о которых должна знать каждая женщина
Можно ли ходить летом без бюстгальтера: 5 правил, о которых должна знать каждая женщина
Что случиться с кожей, если уменьшить употребление кофе?
Что случиться с кожей, если уменьшить употребление кофе? 324
Не храните в холодильнике: 7 продуктов, которым противопоказаны низкие температуры
Не храните в холодильнике: 7 продуктов, которым противопоказаны низкие температуры 497
Ученые доказали, что этот продукт может помочь людям с повышенным артериальным давлением
Ученые доказали, что этот продукт может помочь людям с повышенным артериальным давлением 440
Как привычка постоянно думать о будущем может испортить вам жизнь в настоящем
Как привычка постоянно думать о будущем может испортить вам жизнь в настоящем 256

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Врачебная тайна всегда трудно устанавливается. Иконка видео
ЧП и криминал
Кто халат надел, тот и доктор: техники фантомных операций 154
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Политика
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц 214
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
В мире
2
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном 2 243
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась Эксклюзив!
Политика
3
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась 3 543
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном
В мире
4
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном 4 297
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном
В мире
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном 186
Врачебная тайна всегда трудно устанавливается. Иконка видео
ЧП и криминал
Кто халат надел, тот и доктор: техники фантомных операций 154
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Политика
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц 214
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
В мире
2
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном 2 243

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео