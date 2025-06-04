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Для бодрого утра: кофе по-испански 0 638

Люблю!
Дата публикации: 04.06.2025
BB.LV
Для бодрого утра: кофе по-испански

Испанцы знают толк в удовольствии от жизни — даже утренний кофе они готовят по-особенному. Напиток Cafe con leche в переводе просто "кофе с молоком", однако технология приготовления имеет свои секреты.

Вам понадобится

молотый кофе — 9 г;

вода — 30-50 мл;

молоко — 30 мл;

сахар по вкусу.

Способ приготовления

Для начала необходимо приготовить качественный эспрессо. Для приготовления в кофеварке понадобится 30 мл воды на 9 г кофе, а для гейзерной — 50 мл на 9 г.

В сотейнике нагреть молоко до появления пузырьков, периодически помешивая, чтобы не образовалась пленка. Молоко должно нагреться, но не кипеть.

В чашку вылить эспрессо и по вкусу добавить сахар. Влить горячее молоко. Важно сохранять пропорции — на 30 мл кофе должно быть 30 мл молока.

Источник: novyny.live

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