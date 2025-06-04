Baltijas balss logotype

Идеальный загар: рецепт морковного смузи, который поможет добиться красивого тона кожи 0 269

Люблю!
Дата публикации: 04.06.2025
BB.LV
Идеальный загар: рецепт морковного смузи, который поможет добиться красивого тона кожи

Бета-каротин помогает коже быстрее адаптироваться к солнцу и дольше сохранять загар. Один из его главных источников — морковь.

В погоне за красивым загаром важно не только выбрать правильный SPF и не переусердствовать на солнце, но и подготовить кожу изнутри. Один из самых простых и натуральных способов – включить в рацион морковь. Да, самый обычный оранжевый корнеплод работает как натуральный усилитель загара. Но есть нюанс: чтобы он действительно подействовал, морковный сок нужно пить правильно.

Почему морковь?

Морковь – чемпион по содержанию бета-каротина, провитамина А. Именно он помогает коже стать ровнее по тону и активнее вырабатывать меланин – тот самый пигмент, который придает коже загорелый оттенок. Чем больше бета-каротина в организме, тем быстрее кожа "схватывает" загар и тем ровнее он ложится.

А сливки тут при чем?

Бета-каротин – жирорастворимый. Это значит, что если пить просто сок из моркови, большая часть полезных веществ не усвоится. Поэтому важно добавить к напитку немного жира: сливки, жирное молоко, йогурт, авокадо, орехи, растительное масло – все это сработает. Жира должно быть немного, но он должен быть.

Как пить морковный сок?

Оптимально – 150–200 мл свежевыжатого сока в день, с жиром. Лучше – за 2–3 недели до отпуска или начала активных солнечных дней. Этого времени достаточно, чтобы кожа накопила нужное количество каротиноидов. Можно пить дольше, но не стоит перебарщивать: избыток бета-каротина может слегка окрасить кожу в желтый оттенок (особенно ладони и ступни). Это не опасно, но эстетически – так себе.

Рецепт морковного смузи для идеального загара

Ингредиенты (на 1 порцию):

  • Морковь – 2 средние (свежие, очищенные)

  • Апельсин – 1 шт.

  • Манго – ½ шт.

  • Греческий йогурт – 2 ст. ложки (или 1 ч. л. оливкового масла, если без йогурта)

  • Вода или кокосовая вода – 100 мл

  • Кусочек имбиря – по желанию

Как приготовить:

  • Нарежь морковь тонкими кружочками – так будет проще измельчить.

  • Очисти апельсин и манго, нарежь.

  • Сложи все в блендер, добавь йогурт и воду.

  • Взбей до однородности.

  • Пей сразу, лучше утром, за 30–40 минут до еды.

Пить такой смузи можно каждый день, начиная минимум за 2 недели до поездки на солнце. Это поможет загару ложиться ровнее, а коже – выглядеть здоровее. И да, не забывай про SPF: никакой смузи не заменит солнцезащитный крем.

Читайте нас также:
#загар #морковь #кожа
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Новое качество и глубина: как меняется секс после 50 и как сохранить удовольствие
Новое качество и глубина: как меняется секс после 50 и как сохранить удовольствие
Замуж за иностранца: полезные советы
Замуж за иностранца: полезные советы
Созданы друг для друга: самые лучшие и полезные сочетания продуктов
Созданы друг для друга: самые лучшие и полезные сочетания продуктов
Можно ли ходить летом без бюстгальтера: 5 правил, о которых должна знать каждая женщина
Можно ли ходить летом без бюстгальтера: 5 правил, о которых должна знать каждая женщина
Что случиться с кожей, если уменьшить употребление кофе?
Что случиться с кожей, если уменьшить употребление кофе? 324
Не храните в холодильнике: 7 продуктов, которым противопоказаны низкие температуры
Не храните в холодильнике: 7 продуктов, которым противопоказаны низкие температуры 497
Ученые доказали, что этот продукт может помочь людям с повышенным артериальным давлением
Ученые доказали, что этот продукт может помочь людям с повышенным артериальным давлением 440
Как привычка постоянно думать о будущем может испортить вам жизнь в настоящем
Как привычка постоянно думать о будущем может испортить вам жизнь в настоящем 256

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Врачебная тайна всегда трудно устанавливается. Иконка видео
ЧП и криминал
Кто халат надел, тот и доктор: техники фантомных операций 154
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Политика
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц 214
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
В мире
2
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном 2 243
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась Эксклюзив!
Политика
3
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась 3 544
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном
В мире
4
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном 4 297
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном
В мире
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном 186
Врачебная тайна всегда трудно устанавливается. Иконка видео
ЧП и криминал
Кто халат надел, тот и доктор: техники фантомных операций 154
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Политика
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц 214
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
В мире
2
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном 2 243

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео