Как дольше сохранить волосы чистыми

Длинные густые волосы — это очень красиво, но иногда бывает действительно трудно ухаживать за ними. Чтобы не мыть локоны ежедневно и дольше держать их чистыми, стоит придерживаться нескольких простых советов.

Меняйте шампунь каждые три месяца

Выбирайте правильный шампунь, ориентированный именно на ваш тип волос. Его следует менять каждые три месяца. Это связано с тем, что волосы привыкают к определенной формуле и она становится менее эффективной.

Не укладывайте волосы феном при высокой температуре

Чем выше температура фена или выпрямителя, тем больше вырабатывается кожного сала для защиты. Важно соблюдать безопасное расстояние во время сушки или укладки и не делать это на высоких температурах, чтобы волосы держались чистыми дольше.

Не мойте волосы горячей водой

Высокая температура воды ослабляет волосяное волокно, поэтому стоит избегать такого душа. Не стоит и впадать в крайности и травмировать локоны холодной водой. Оптимальным вариантом будет теплая температура.

Чистите щетку для волос и инструменты для укладки

Важно ухаживать за инструментами для укладки. Щетки, зажимы и расчески, которые постоянно контактируют с волосами, также покрываются пылью и кожным салом. Их следует регулярно очищать.

Часто меняйте наволочку

На наволочке остаются жирные следы от волос. Если вы помыли голову, но пользуетесь той же наволочкой, локоны будут жирнеть быстрее. Поэтому часто стирайте постельное белье и завязывайте волосы перед сном.

Источник: novyny.live