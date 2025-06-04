Конфликт: новая татуировка Бруклина Бекхэма скрыла прежнюю надпись «мамин сынок», посвященную Виктории Бекхем

Бруклин Пельц Бекхэм с гордостью заявляет: «Я хороший муж». В интервью для Glamour он признается, что лучший совет в его жизни — «найти того самого человека, потому что это меняет все». Но эти слова, записанные в апреле, теперь звучат особенно многозначительно, передает Daily Mail.

Его брак с наследницей состояния и актрисой Николой действительно «изменил все» — включая отношения с родителями, Викторией и Дэвидом. Старший сын не появился на праздновании 50-летия отца в мае, а его новая татуировка скрыла прежнюю надпись «мамин сынок» на груди — теперь там цветы, напоминающие свадебный букет Николы.

Роскошная трехдневная свадьба в 2022 году во Флориде стала катализатором конфликта. Никола выбрала платья Valentino и Dior, проигнорировав бренд Виктории. Ее мать, Клаудия Пельц, затмила свекровь, надев ожерелье с 95-каратным алмазом «Звезда Востока».

Но главный удар ждал во время первого танца. Певец Марк Энтони, подарок Бекхэмов, назвал Викторию «самой красивой женщиной в зале», что довело невесту до слез. Позже Виктория танцевала с Бруклином, что многие гости сочли попыткой перетянуть внимание.

По данным источников, Виктория считает Николу «контролирующей» и обвиняет ее в отчуждении сына. Бруклин, в свою очередь, называет жену «лучшим другом» и «защитницей». Его новый бренд соуса Cloud23, как он теперь заявляет, назван в честь их помолвки, а не футбольного номера Дэвида — еще один шаг к дистанцированию от семьи.

Пара избегает упоминаний о Дэвиде и Виктории, делая акцент на своей любви. «Женитесь на лучшем друге», — советует Бруклин. Никола добавляет: «Мы защищаем друг друга».

Для Виктории, чей сын когда-то боготворил ее, это горькая пилюля. Но татуировки, как и выбор Бруклина, уже не стереть.