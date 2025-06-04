Надо знать: 10 главных правил этикета для девушек

Уверенность в себе и воспитанность заметны в деталях. Существуют правила этикета, которые сразу же формируют образ девушки в глазах других. Если вы хотите, чтобы вас воспринимали серьезно и с уважением, стоит придерживаться этих простых советов.
Правила этикета для девушек
Настоящие леди знают тонкости, которые расскажут о них больше, чем слова. Они всегда придерживаются определенных правил этикета и делают умение вести себя в обществе своей визитной карточкой. Такие девушки знают границы приличия и не переходят их. Именно такие маленькие детали формируют большое уважение окружающих.
Есть десять главных правил этикета, которых должна придерживаться девушка:
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сумку неприлично ставить на стол или колени;
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есть нужно начинать тогда, когда всем подали еду;
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поправлять прическу или макияж нужно в уборной;
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женщина не должна передавать свою сумочку мужчине;
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первым в лифт заходит мужчина, а выходит женщина;
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на комплимент отвечать "спасибо", а не опровергать похвалу;
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не выяснять отношения с людьми на публике;
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темы табу для светской беседы: политика, религия, здоровье, деньги;
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в ресторанах нельзя просить счет, пока кто-то не закончил трапезу;
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не класть смартфон на стол в общественных местах.
Источник: novyny.live
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