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Надо знать: 10 главных правил этикета для девушек 0 291

Люблю!
Дата публикации: 04.06.2025
BB.LV
Надо знать: 10 главных правил этикета для девушек

Уверенность в себе и воспитанность заметны в деталях. Существуют правила этикета, которые сразу же формируют образ девушки в глазах других. Если вы хотите, чтобы вас воспринимали серьезно и с уважением, стоит придерживаться этих простых советов.

Правила этикета для девушек

Настоящие леди знают тонкости, которые расскажут о них больше, чем слова. Они всегда придерживаются определенных правил этикета и делают умение вести себя в обществе своей визитной карточкой. Такие девушки знают границы приличия и не переходят их. Именно такие маленькие детали формируют большое уважение окружающих.

Есть десять главных правил этикета, которых должна придерживаться девушка:

  • сумку неприлично ставить на стол или колени;

  • есть нужно начинать тогда, когда всем подали еду;

  • поправлять прическу или макияж нужно в уборной;

  • женщина не должна передавать свою сумочку мужчине;

  • первым в лифт заходит мужчина, а выходит женщина;

  • на комплимент отвечать "спасибо", а не опровергать похвалу;

  • не выяснять отношения с людьми на публике;

  • темы табу для светской беседы: политика, религия, здоровье, деньги;

  • в ресторанах нельзя просить счет, пока кто-то не закончил трапезу;

  • не класть смартфон на стол в общественных местах.

Источник: novyny.live

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