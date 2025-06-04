Назван сорт сыра, который поможет стать умнее

Исследование показало, что продукт улучшает память и когнитивные способности. У этого сорта нежный вкус, однако любят его далеко не все.

Знаете ли вы, что сыр — это один из самых популярных продуктов во всем мире? Он может соревноваться с чаем, кофе, шоколадом и другой едой, которую так любят и взрослые, и дети. Существуют даже черные рынки, на которых продают редкие сорта сыра за баснословные суммы.

Этот продукт вкусный, универсальный и полезный. В первую очередь он обеспечивает нас важнейшим нутриентом — белком, а еще максимально нужным организму кальцием. Сыр также укрепляет иммунитет и помогает пищеварению. Группа японских ученых из Киотского университета нашла еще один плюс этого продукта: он улучшает когнитивные способности! Но не весь сыр, а только камамбер. Исследование опубликовано в научном журнале Neuroscience Research (NeuroRes).

Эксперимент проводили на мышах. Грызунов разделили на группы и кормили по определенным правилам. Одни мыши ели только продукты с высоким содержанием жиров, другие — продукты с добавлением камамбера или определенных амидов жирных кислот, извлеченных из сыра.

Диета с высоким содержанием жиров была разработана для нарушения когнитивных функций, имитируя состояния, связанные с диетическими рисками нейродегенерации у людей, поясняют исследователи.

Первые результаты эксперты получили уже через неделю. И сыр камамбер, и чистый миристамид, который вырабатывается при изготовлении продукта, улучшили когнитивные функции у мышей. Животные лучше справлялись с задачами на распознавание объектов и пространственную память.

Исследователи предполагают, что все дело в необычном составе. Камамбер выделяется среди прочих сыров благодаря ферментации с белой плесенью (Penicillium camemberti). У продукта меняется биохимический профиль, а соединения, которые образуются в сыре, благоприятно влияют на здоровье органа. В головном мозге запускается рост клеток, которые отвечают за восстановление и формирование памяти.

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