Самые ожидаемые сериалы июня: ТОП-10 премьер

Июнь обещает быть щедрым на сериальные премьеры . В этом месяце на экраны выходят долгожданные продолжения и новые проекты, которые следует не пропустить.

Король гольфа (1 сезон)

В центре событий - Прайс Кэхилл, бывший звездный гольфист, о котором все забыли. Его путь неожиданно пересекается с амбициозным новичком Санти Уилером, и вместе они получают возможность изменить свою судьбу.

Премьера 4 июня.

Джинни и Джорджия (3 сезон)

Главная героиня — подросток Джинни, которая кажется зрелее своей молодой мамы Джорджии, родившей ее еще в подростковом возрасте. После лет постоянных переездов и побегов от проблем, семья наконец-то решает остановиться в одном городе и попытаться начать новую жизнь.

Премьера 5 июня.

Без милосердия (1 сезон)

Бывший гангстер после того, как разорвал связи с бандой, будет снова вынужден вернуться в преступный мир. А все ради того, чтобы найти правду о смерти брата и отомстить.

Премьера 6 июня.

Уцелили (1 сезон)

По возвращении в родной город Киран Эллиотт оказывается в центре расследования загадочного убийства женщины по имени Бронте. Трагедия пробуждает в герое болезненные воспоминания о смерти трех подростков, произошедшей 15 лет назад.

Премьера 6 июня.

Фубарь (2 сезон)

Пенсионер Люк и его дочь Эмма неожиданно узнают, что оба годами работали в ЦРУ, скрывая это друг от друга. Теперь им придется не только выполнять секретные задачи вместе, но и попытаться наладить непростые родственные отношения.

Премьера 12 июня.

Побережье (1 сезон)

Жизнь зажиточной семьи рыбаков из Северной Каролины превращается в криминальную драму, когда их империя оказывается на грани краха. Чтобы спасти семью и бизнес, им придется погрузиться в темные воды преступного мира.

Премьера 19 июня.

Железное сердце (1 сезон)

Минисериал разворачивается незадолго после событий фильма "Черная пантера: Ваканда навсегда" и продолжает историю новой героини вселенной Marvel - Рири Уильямс. Гениальная изобретательница из Чикаго, создавшая свой бронекостюм, возвращается домой и объединяется с мстителем Паркером Роббинсом, также известным как Каптур.

Премьера 24 июня.

Медведь (4 сезон)

Молодой шеф-повар высокой кухни Кармен Карми Берзатто возвращается из Нью-Йорка в родной Чикаго, чтобы спасти семейное заведение — маленькую забегаловку The Beef, доставшуюся ему после смерти брата. Однако вместо стабильной кухни ему приходится иметь дело с долгами, хаосом в ресторане и командой, сопротивляющейся любым изменениям.

Премьера 25 июня.

Обратный отсчет (1 сезон)

Детектив полиции Лос-Анджелеса Марк Мичам становится частью секретной оперативной группы, объединяющей агентов под прикрытием из разных силовых структур. Расследуя убийство работника Департамента внутренней безопасности, команда выходит на след опасного заговора, угрожающего жизни миллионов.

Премьера 25 июня.

Игра в кальмара (3 сезон)

Финальный сезон популярного южнокорейского сериала стартует с момента, на котором завершился предыдущий. После неудачной попытки добраться до командного пункта, Сон Ги Хуну и другим уцелевшим придется снова столкнуться с жестокими испытаниями в смертельной игре.

Премьера 27 июня.

Источник: novyny.live