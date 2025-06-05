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Какой цвет принесёт любовь и деньги в июне каждому знаку Зодиака 0 585

Люблю!
Дата публикации: 05.06.2025
BB.LV
Какой цвет принесёт любовь и деньги в июне каждому знаку Зодиака

Начало лета имеет свои энергетические вибрации. Многие знаки Зодиака почувствуют внутренние изменения и желание кардинально перевернуть свою жизнь с ног на голову. Это — нормально, больше того — это показатель успешно сданного кармического экзамена. Чем больше человек развивается, тем больше успеха сможет привлечь.

Эзотерики назвали цвета, которые принесут счастье в июне разным знакам Зодиака. У каждого свой уникальный оттенок. Выбирайте одежду с этими тонами, аксессуары или обувь и ловите удачу за хвост.

Овен: золотой, терракотовый, желтые оттенки

Телец: синие оттенки, индиго

Близнецы: красный, серый, молочный

Рак: белый, травяной, оливковый, коричневый

Лев: все оттенки коричневого и бежевого

Дева: любые яркие цвета, особенно неоновые

Весы: бордо, зеленые оттенки, оранжевый

Скорпион: розовые оттенки, черный, белый, зеленый

Стрелец: оттенки зеленого и синего, кремовый, персиковый

Козерог: фиолетовый, белый, серебряный, серый

Водолей: любые цвета, главное — пастельные

Рыбы: белый, желтые оттенки, темный зеленый

Источник: news.hochu

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