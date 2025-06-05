Какой цвет принесёт любовь и деньги в июне каждому знаку Зодиака

Начало лета имеет свои энергетические вибрации. Многие знаки Зодиака почувствуют внутренние изменения и желание кардинально перевернуть свою жизнь с ног на голову. Это — нормально, больше того — это показатель успешно сданного кармического экзамена. Чем больше человек развивается, тем больше успеха сможет привлечь.
Эзотерики назвали цвета, которые принесут счастье в июне разным знакам Зодиака. У каждого свой уникальный оттенок. Выбирайте одежду с этими тонами, аксессуары или обувь и ловите удачу за хвост.
Овен: золотой, терракотовый, желтые оттенки
Телец: синие оттенки, индиго
Близнецы: красный, серый, молочный
Рак: белый, травяной, оливковый, коричневый
Лев: все оттенки коричневого и бежевого
Дева: любые яркие цвета, особенно неоновые
Весы: бордо, зеленые оттенки, оранжевый
Скорпион: розовые оттенки, черный, белый, зеленый
Стрелец: оттенки зеленого и синего, кремовый, персиковый
Козерог: фиолетовый, белый, серебряный, серый
Водолей: любые цвета, главное — пастельные
Рыбы: белый, желтые оттенки, темный зеленый
Источник: news.hochu
Оставить комментарий