Сложные пары: кому лучше избегать союза

Некоторые типы личностей никогда не смогут построить счастливые отношения. Они настолько разные, что любые попытки создать счастливую совместную жизнь сразу же будут обречены.

Несовместимые типы личностей

Нарцисс и эмпат

Такая пара не сможет построить отношения из-за кардинально разных потребностей и взглядов на жизнь. Нарциссу необходимо постоянное восхищение, при этом он не способен давать эмоциональную поддержку другим. А вот эмпат, наоборот, хочет глубокой близости и часто готов жертвовать собой. Такие отношения, скорее всего, будут токсичными, ведь нарцисс сможет умело манипулировать эмпатом.

Избегающая личность и тревожная привязанность

Избегающий партнер не хочет близости и постоянно бежит от контроля. Тревожный же — боится быть брошенным. Такой человек нуждается в постоянном подтверждении любви. Из-за давления пара будет только отдаляться, а эмоциональная связь быстро исчезнет. Стабильные отношения между такими типами личностей просто невозможны.

Две доминантные личности

Оба партнера будут стремиться контролировать друг друга. Такие личности не способны идти на компромиссы и склонны к соперничеству. В отношениях между двумя доминантами всегда будут соревнования за власть и психологическая борьба. Единственное, к чему приведет такой союз — постоянные конфликты между партнерами.

Источник: novyny.live