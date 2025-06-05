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Завтрак за 5 мин: интересные горячие бутерброды 0 316

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Дата публикации: 05.06.2025
BB.LV
Завтрак за 5 мин: интересные горячие бутерброды

Эти горячие бутерброды — настоящее спасение, когда нет времени, но хочется чего-то вкусного и сытного. Всего пять минут и на столе ароматные гренки с овощами, колбаской и зеленью по проверенному рецепту.

Вам понадобится:

картофель — 600 г (примерно 3 шт.);

колбаса полукопченая — 80 г (1 шт.);

морковь — 30 г (1 маленькая);

яйца — 2 шт.;

зеленый лук — 2 пера;

петрушка — 5-7 веточек;

чеснок — 1-2 зубчика;

соль, перец — по вкусу;

хлеб — 12-13 ломтиков;

масло — для жарки.

Способ приготовления

Очистить картофель и морковь, натереть их на крупной терке вместе с колбаской. Добавить мелко нарезанный зеленый лук, петрушку, яйца, пропущенный через пресс чеснок, соль и перец.

Перемешать до однородной массы. Равномерно распределить начинку на ломтики хлеба.

На сковороде разогреть немного масла. Выложить бутерброды начинкой вниз и жарить на среднем огне до румяной корочки. Перевернуть и обжарить с другой стороны.

Готовые бутерброды выложить на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир. Подавать горячими.

Источник: novyny.live

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