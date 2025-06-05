Завтрак за 5 мин: интересные горячие бутерброды

Эти горячие бутерброды — настоящее спасение, когда нет времени, но хочется чего-то вкусного и сытного. Всего пять минут и на столе ароматные гренки с овощами, колбаской и зеленью по проверенному рецепту.
Вам понадобится:
картофель — 600 г (примерно 3 шт.);
колбаса полукопченая — 80 г (1 шт.);
морковь — 30 г (1 маленькая);
яйца — 2 шт.;
зеленый лук — 2 пера;
петрушка — 5-7 веточек;
чеснок — 1-2 зубчика;
соль, перец — по вкусу;
хлеб — 12-13 ломтиков;
масло — для жарки.
Способ приготовления
Очистить картофель и морковь, натереть их на крупной терке вместе с колбаской. Добавить мелко нарезанный зеленый лук, петрушку, яйца, пропущенный через пресс чеснок, соль и перец.
Перемешать до однородной массы. Равномерно распределить начинку на ломтики хлеба.
На сковороде разогреть немного масла. Выложить бутерброды начинкой вниз и жарить на среднем огне до румяной корочки. Перевернуть и обжарить с другой стороны.
Готовые бутерброды выложить на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир. Подавать горячими.
Источник: novyny.live
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