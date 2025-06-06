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3 знака Зодиака, чье поведение может привести к разрыву летом 0 367

Люблю!
Дата публикации: 06.06.2025
news.hochu
3 знака Зодиака, чье поведение может привести к разрыву летом

Начало нового сезона разоблачит тайные черты характера некоторых знаков Зодиака. Из-за неумения держать себя в руках и расставлять приоритеты эти люди останутся без пары.

Раки

Эти люди сами выберут поставить точку в отношениях. Им захочется быть в уединении и думать о своей миссии. А еще научиться слышать и чувствовать себя. И такие стремления нормальные.

Близнецы

Эти люди перейдут границу, которая будет касаться посиделок с друзьями. Если вы не хотите потерять свою любовь, расставьте приоритеты и не водите в свой дом своих товарищей. Ваша половинка любит тишину и гармонию.

Козерог

Козероги перестанут сдерживать эмоции и будут выражать свое мнение прямо среди людей. Это может не понравиться спутнице и стать причиной ссоры. Выбирайте быть более сдержанным, если хотите построить семью.

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