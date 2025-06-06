Вы знаете, что помимо внешних факторов, одним из самых страшных врагов вашего ЭМОЦИОНАЛЬНОГО здоровья являетесь вы сами? Прекратите откладывать свои мечты и начните строить свое собственное счастье.

Наше эмоциональное здоровье хрупкое, как фарфор. К сожалению, оно может «треснуть» при малейшем неловком движении. Даже если вы делаете вид, что все прекрасно, улыбаетесь или говорите: «я смогу все» или «конечно, я в порядке». За самым сильным самообладанием, на самом деле, скрываются сложные внутренние миры. Даже сильная личность может устать быть таковой, потому что ее эмоциональное здоровье разбито вдребезги.

5 факторов, угрожающих эмоциональному здоровью

Хорошая новость заключается в том, что наше эмоциональное здоровье можно восстановить. Если мы каждый день будем с любовью заботиться об этой хрупкой вещи, то она расцветет.

В этой статье мы предлагаем вам следующее: заключите хороший эмоциональный контракт с самим собой. Как любой контракт, разумеется, он включает в себя соблюдение некоторых обязательств.

Цените себя немного больше, а также прислушивайтесь к своему внутреннему голосу. Установите границы и питайте свою самооценку. Это легко осуществить: потребуется лишь воля и мужество.

Очень важно понять, в какой момент наше эмоциональное здоровье нарушилось. Далее мы подробнее расскажем об этом.

5 способов нарушить свое эмоциональное здоровье

1. Усталость, которая приносит разочарование и плохое настроение

Есть много типов усталости. Физическое истощение, например, связано с разовым или постоянным напряжением в течение всего дня.

Мы можем также испытывать умственную усталость. Концентрация в течение длительного времени, определенные задачи или постоянная необходимость соответствовать требованиям также истощают нас.

В нашем случае, когда речь идет об эмоциональном здоровье, эта усталость не имеет ничего общего с физической нагрузкой.

Дискомфорт из-за общего состояния несчастья, которое накапливается и с которым мы не боремся. Рано или поздно, он проявляется в виде проблем с организмом.

Отдавая свою судьбу на волю других, не защищая своих потребностей, вы нарушаете свое душевное равновесие. Накопленные разочарования, горести, незнание стратегий выживания, в свою очередь, тоже приводит к истощению. Это, конечно, сигналы, которые мы должны учитывать при оценке нашего эмоционального здоровья.

2. Говорить «да», когда мы хотим закричать «нет»

Мы все это делаем, в большей или меньшей степени. Мы приспосабливаемся к внешним мнениям или решениям, чтобы соответствовать. Пытаемся чувствовать себя комфортно в повседневных ситуациях.

Если делать это время от времени, исключительно для того, чтобы наладить социальные связи, то это не принесет серьезных последствий. Проблема возникает, когда такое поведение становится нормой. В крайнем случае человек начинает жить совершенно чужой жизнью. И все противоречит его внутренним желаниям и убеждениям.

Самоутверждаться это не значит действовать эгоистично или высокомерно. Просто говорите «да» без страха и «нет» без чувства вины. Ведь это нужно для эмоционального здоровья.

3. Не до конца разорванные эмоциональные связи

Есть моменты в нашей жизни, когда мы чувствуем себя счастливыми. Мы эффективны во всем, что делаем. Тем не менее, при этом мы все равно чувствуем пустоту.

Очень часто бывает, что не до конца разорванная связь с нашим эмоциональным прошлым не дает двигаться вперед.

Нерешенные вопросы с нашей семьей, внезапно «воскресшие» любовные отношения из прошлого, хотя они давно закончились — все эти связи приносят лишь боль.

Для того чтобы заботиться о нашем эмоциональном здоровье, стоит эффективно завершать каждый этап нашей жизни. Для достижения этой цели, во-первых, мы должны научиться прощать.

Несмотря на то, что прощение дается не так-то просто, это очень важно. Просто подумайте о том, что накопленная ненависть, злоба или даже обида связывают вас с прошлым. Мы становимся узниками воспоминаний.

4. Жизнь в реальности, которая не делает вас счастливым

Может быть, это работа, где вас не ценят, где вы не чувствуете себя нужным человеком. Это могут быть ваши друзья, члены семьи или партнер.

Каждый день вы пытаетесь убедить себя, что не должны чувствовать себя таким образом. В конце концов, «никто не причиняет тебе вред», «все уважают тебя». Тем не менее, вы не счастливы. И сколько бы вы ни делали, это чувство не уйдет само по себе.

Если это похоже на то, что вы ощущаете сейчас, остановитесь и посмотрите на ситуацию. Вы не сможете преуспеть, если не чувствуете себя реализованными.

5. Ваше эмоциональное здоровье под угрозой, если вы сами себе враг

Эмоциональное здоровье зависит не только от того, как к нам относятся окружающие люди. Иногда мы сами вредим себе и раним себя следующим образом:

Когда вы не цените себя, и каждый раз сравниваете себя с другими.

Вы вредите себе, когда откладываете свои мечты, когда говорите «я не могу», «я не знаю» или «мой поезд уже ушел».

Мы вредим себе, когда видим проблемы вместо их решения.

Мы ухудшаем свое эмоциональное здоровье, когда продолжаем кормить токсичные отношения, вместо того чтобы набраться смелости и сказать: «до свидания!»

Вы превращаетесь в своего собственного врага, когда не любите себя так, как вы того заслуживаете. Когда вы сосредотачиваетесь лишь на своих ошибках и неудачах, вместо того чтобы верить в себя.

Итак, вспомните, что мы уже говорили в начале. Заключите хороший эмоциональный контракт с самим собой. Заботьтесь каждый день о своей самооценке. Лишь так можно построить свое собственное счастье!