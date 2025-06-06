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Горшочек, вари! 8 причин смахнуть пыль с забытой мультиварки 0 812

Люблю!
Дата публикации: 06.06.2025
BB.LV
Горшочек, вари! 8 причин смахнуть пыль с забытой мультиварки

Еще пару лет назад мультиварка была звездой каждой кухни. Но потом ее потеснили аэрогрили, хлебопечки и блендеры для смузи. Если вы давно не кормили семью домашними блюдами из мультиварки, предлагаем исправить ситуацию. И напоминаем, почему девайс нужно снова достать из шкафа.

Причина № 1: свобода от кухонного рабства

Мультиварка решает проблему нехватки времени и одинаково подходит тем, кто любит готовить, и тем, для кого это тяжкая повинность. Загрузите ингредиенты, нажмите на кнопку и занимайтесь своими делами, пока в мультиварке варится борщ или тушится мясо практически без вашего участия.

Причина № 2: приятный счёт за электричество

Мультиварка потребляет меньше электричества, чем электродуховка или плита, особенно при длительном приготовлении блюд. В масштабах года экономия становится ощутимой. Секрет в замкнутой термосистеме, хорошо удерживающей тепло: прибор разогревается и работает минут 10–15, после чего лишь изредка включается, поддерживая нужную температуру внутри чаши.

Причина № 3: десять минут на уборку

Мыть мультиварку проще, чем сковородки, противни и кастрюли. Большинство чаш имеет антипригарное покрытие, которое легко очищается даже от засохших остатков пищи. Достаточно просто налить в чашу теплую воду с мягким моющим средством и дать постоять минут десять.

А чтобы очистить крышку с внутренней стороны, поместите чашу с водой в мультиварку и включите режим «Варка на пару» на пять минут. Пар размягчит загрязнения, а вам останется только удалить их влажной салфеткой.

Причина № 4: все витамины — внутри

Ключевое преимущество мультиварки — сохранение питательных веществ в продуктах. При медленном тушении или приготовлении на пару витамины и минералы не разрушаются. Кроме того, блюда получаются вкуснее, чем приготовленные традиционным способом, поскольку в закрытой системе мультиварки ароматические вещества не улетучиваются, а возвращаются в пищу.

Причина № 5: горячая каша к пробуждению

Для приготовления каш мультиварка особенно хороша. В ней крупы не пригорают и не развариваются. Вечером загрузите в мультиварку чашу с крупой и водой и установите таймер на нужное время, чтобы горячий завтрак был готов к вашему пробуждению.

Причина № 6: стабильно нежное мясо

Приготовление тушеного мяса требует времени и терпения. На плите приходится контролировать огонь и подливать жидкости, чтобы не пригорело. Зато в мультиварке весь процесс идет без вашего участия. Медленное и равномерное нагревание делает даже жесткие куски нежными. Коллаген трансформируется в желатин, мясо пропитывается соками, специями и пряностями.

Причина № 7: наваристый суп без хлопот

В мультиварке процесс приготовления первых блюд сводится к загрузке ингредиентов и нажатию кнопки. В режиме «Тушение» или «Суп» прибор, как правило, поддерживает температуру чуть ниже кипения, благодаря чему бульон остается прозрачным, а овощи сохраняют форму.

Причина № 8: домашний йогурт без Е-кодов

Многие мультиварки имеют режим приготовления йогурта. Смешайте молоко с закваской и установите нужную температуру. Через несколько часов будет готов натуральный йогурт без красителей и консервантов. То же касается и других кисломолочных продуктов — ряженки, творога, простокваши. Мультиварка поддерживает оптимальную температуру для молочнокислых бактерий.

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#дом #готовка # кухня
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