Как выбрать идеальные солнцезащитные очки

Лето в разгаре, и самое время позаботиться о защите глаз от солнечных лучей. Неудачный выбор солнцезащитных очков может привести к проблемам со здоровьем.
Эксперт: Арсений Буряков, старший научный сотрудник лаборатории физики нейроморфных вычислительных систем
Темные линзы без УФ-фильтра опасны для глаз, отметил эксперт, они заставляют зрачки расширяться, пропуская больше вредного ультрафиолета. Эксперт советует выбирать линзы из трайвекса или минерального стекла с многослойным УФ-покрытием. Дешевый пластик и поликарбонат могут искажать изображение и не обеспечивают должной защиты от ультрафиолета, пояснил Буряков. Стеклянные линзы тяжелее и менее устойчивы к повреждениям.
«Оптимальный выбор – линзы с пометкой "UV400", которые гарантированно блокируют 99–100 % всего спектра УФ-лучей», – сообщил специалист.
Несколько советов по выбору и использованию солнцезащитных очков:
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Поляризационные очки полезны водителям, рыбакам и тем, кто работает на открытом воздухе, уменьшая блики. Однако они могут мешать восприятию экранов гаджетов, снижая их читаемость.
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Цвет линз тоже важен. Серые и зеленые линзы минимально искажают цветопередачу и подходят для ежедневного использования. Желтые и оранжевые линзы увеличивают контрастность в пасмурную погоду и сумерки. Синие и фиолетовые линзы могут нарушать циркадные ритмы, особенно вечером.
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Широкие дужки защищают от бокового света, но могут ограничивать периферийное зрение, что особенно опасно при переходе дороги или вождении.
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Детские глаза более чувствительны к ультрафиолету, поэтому обычные солнцезащитные очки им не подойдут. Оправа должна быть легкой и гибкой, а линзы из ударопрочных материалов.
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Перед покупкой проверьте маркировку: избегайте очков без указания степени защиты от ультрафиолета.
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Оцените оптические искажения: если линия через линзу искажается, откажитесь от покупки.
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Кроме того, стоит внимательно относиться к использованию очков, так как царапины на линзах ухудшают защиту.
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К тому же не следует хранить очки рядом с источниками тепла или на солнце, чтобы избежать деформации.
Правильно подобранные очки помогут сохранить здоровье глаз и улучшить зрение.
Источник: woman
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