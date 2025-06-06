Baltijas balss logotype

Как выбрать идеальные солнцезащитные очки 0 529

Люблю!
Дата публикации: 06.06.2025
BB.LV
Как выбрать идеальные солнцезащитные очки

Лето в разгаре, и самое время позаботиться о защите глаз от солнечных лучей. Неудачный выбор солнцезащитных очков может привести к проблемам со здоровьем.

Эксперт: Арсений Буряков, старший научный сотрудник лаборатории физики нейроморфных вычислительных систем

Темные линзы без УФ-фильтра опасны для глаз, отметил эксперт, они заставляют зрачки расширяться, пропуская больше вредного ультрафиолета. Эксперт советует выбирать линзы из трайвекса или минерального стекла с многослойным УФ-покрытием. Дешевый пластик и поликарбонат могут искажать изображение и не обеспечивают должной защиты от ультрафиолета, пояснил Буряков. Стеклянные линзы тяжелее и менее устойчивы к повреждениям.

«Оптимальный выбор – линзы с пометкой "UV400", которые гарантированно блокируют 99–100 % всего спектра УФ-лучей», – сообщил специалист.

Несколько советов по выбору и использованию солнцезащитных очков:

  • Поляризационные очки полезны водителям, рыбакам и тем, кто работает на открытом воздухе, уменьшая блики. Однако они могут мешать восприятию экранов гаджетов, снижая их читаемость.

  • Цвет линз тоже важен. Серые и зеленые линзы минимально искажают цветопередачу и подходят для ежедневного использования. Желтые и оранжевые линзы увеличивают контрастность в пасмурную погоду и сумерки. Синие и фиолетовые линзы могут нарушать циркадные ритмы, особенно вечером.

  • Широкие дужки защищают от бокового света, но могут ограничивать периферийное зрение, что особенно опасно при переходе дороги или вождении.

  • Детские глаза более чувствительны к ультрафиолету, поэтому обычные солнцезащитные очки им не подойдут. Оправа должна быть легкой и гибкой, а линзы из ударопрочных материалов.

  • Перед покупкой проверьте маркировку: избегайте очков без указания степени защиты от ультрафиолета.

  • Оцените оптические искажения: если линия через линзу искажается, откажитесь от покупки.

  • Кроме того, стоит внимательно относиться к использованию очков, так как царапины на линзах ухудшают защиту.

  • К тому же не следует хранить очки рядом с источниками тепла или на солнце, чтобы избежать деформации.

Правильно подобранные очки помогут сохранить здоровье глаз и улучшить зрение.

Источник: woman

Читайте нас также:
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Новое качество и глубина: как меняется секс после 50 и как сохранить удовольствие
Новое качество и глубина: как меняется секс после 50 и как сохранить удовольствие
Замуж за иностранца: полезные советы
Замуж за иностранца: полезные советы
Созданы друг для друга: самые лучшие и полезные сочетания продуктов
Созданы друг для друга: самые лучшие и полезные сочетания продуктов
Можно ли ходить летом без бюстгальтера: 5 правил, о которых должна знать каждая женщина
Можно ли ходить летом без бюстгальтера: 5 правил, о которых должна знать каждая женщина
Что случиться с кожей, если уменьшить употребление кофе?
Что случиться с кожей, если уменьшить употребление кофе? 335
Не храните в холодильнике: 7 продуктов, которым противопоказаны низкие температуры
Не храните в холодильнике: 7 продуктов, которым противопоказаны низкие температуры 508
Ученые доказали, что этот продукт может помочь людям с повышенным артериальным давлением
Ученые доказали, что этот продукт может помочь людям с повышенным артериальным давлением 450
Как привычка постоянно думать о будущем может испортить вам жизнь в настоящем
Как привычка постоянно думать о будущем может испортить вам жизнь в настоящем 261

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Директор модельного агентства "TERRI" Марианна Прозорова c дочками Анной, Соней и Елизаветой.
Lifenews
TERRI – путь в звезды! 0
Врачебная тайна всегда трудно устанавливается. Иконка видео
ЧП и криминал
Кто халат надел, тот и доктор: техники фантомных операций 178
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Политика
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц 241
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
В мире
3
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном 3 270
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась Эксклюзив!
Политика
3
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась 3 617
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном
В мире
5
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном 5 330
Директор модельного агентства "TERRI" Марианна Прозорова c дочками Анной, Соней и Елизаветой.
Lifenews
TERRI – путь в звезды! 0
Врачебная тайна всегда трудно устанавливается. Иконка видео
ЧП и криминал
Кто халат надел, тот и доктор: техники фантомных операций 178
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Политика
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц 241

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео