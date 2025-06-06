Как выбрать идеальные солнцезащитные очки

Лето в разгаре, и самое время позаботиться о защите глаз от солнечных лучей. Неудачный выбор солнцезащитных очков может привести к проблемам со здоровьем.

Эксперт: Арсений Буряков, старший научный сотрудник лаборатории физики нейроморфных вычислительных систем

Темные линзы без УФ-фильтра опасны для глаз, отметил эксперт, они заставляют зрачки расширяться, пропуская больше вредного ультрафиолета. Эксперт советует выбирать линзы из трайвекса или минерального стекла с многослойным УФ-покрытием. Дешевый пластик и поликарбонат могут искажать изображение и не обеспечивают должной защиты от ультрафиолета, пояснил Буряков. Стеклянные линзы тяжелее и менее устойчивы к повреждениям.

«Оптимальный выбор – линзы с пометкой "UV400", которые гарантированно блокируют 99–100 % всего спектра УФ-лучей», – сообщил специалист.

Несколько советов по выбору и использованию солнцезащитных очков:

Поляризационные очки полезны водителям, рыбакам и тем, кто работает на открытом воздухе, уменьшая блики. Однако они могут мешать восприятию экранов гаджетов, снижая их читаемость.

Цвет линз тоже важен. Серые и зеленые линзы минимально искажают цветопередачу и подходят для ежедневного использования. Желтые и оранжевые линзы увеличивают контрастность в пасмурную погоду и сумерки. Синие и фиолетовые линзы могут нарушать циркадные ритмы, особенно вечером.

Широкие дужки защищают от бокового света, но могут ограничивать периферийное зрение, что особенно опасно при переходе дороги или вождении.

Детские глаза более чувствительны к ультрафиолету, поэтому обычные солнцезащитные очки им не подойдут. Оправа должна быть легкой и гибкой, а линзы из ударопрочных материалов.

Перед покупкой проверьте маркировку: избегайте очков без указания степени защиты от ультрафиолета.

Оцените оптические искажения: если линия через линзу искажается, откажитесь от покупки.

Кроме того, стоит внимательно относиться к использованию очков, так как царапины на линзах ухудшают защиту.

К тому же не следует хранить очки рядом с источниками тепла или на солнце, чтобы избежать деформации.

Правильно подобранные очки помогут сохранить здоровье глаз и улучшить зрение.

Источник: woman