Почему женщины соглашаются на роль любовницы: мнение психолога

Романтические отношения между мужчиной и женщиной не всегда выстраиваются в привычном формате. Многие представительницы прекрасного пола ходят «налево» и становятся любовницами. Что движет женщинами в этот момент, объяснил эксперт.

Эксперт: Сергей Лунюшин, психолог, НЛП-психотерапевт, гипнотерапевт, когнитивно-поведенческий психотерапевт.

«Первая ситуация, когда незамужней женщине понравился женатый. Она влюбляется и через какое-то время отношений начинает надеяться, что мужчина бросит семью. Как правило, такой мужчина редко бросает законную супругу», — подчеркнул эксперт.

Лунюшин дополнил, что женщина выбирает роль любовницы, когда понимает, что ей лучше жить без семьи. По словам психолога, она создаёт отношения с женатым мужчиной преимущественно для секса. Такие представители сильного пола ничего не требуют от любовниц, по сути, сделали свои дела и разбежались. А иногда женщины ходят «налево», так как их не устраивает интимная жизнь с супругом.

«Они уже приелись, и женщинам требуется что-то новое. Как правило, эти женщины меняют любовников с определённым периодом времени — любовники надолго не задерживаются. А есть женщины, которые встречаются ради других выгод, например, материальных. Так, состоятельные мужчины помогают материально, они содержат и любовниц, и семью», — уточнил Лунюшин.

Женщина может иметь подобные отношения годами. Иногда мужчина решается уйти из семьи к любовнице, но потом снова возвращается к жене и детям. Специалист дополнил, что бывают случаи, когда представительница прекрасного пола не может определиться с половым партнёром.

Источник: life