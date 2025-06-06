Секреты успешных женщин: как всё успевать и не забывать о себе

Есть женский секрет не могут разгадать мужчины. Как многие женщины достигают успеха в профессии и одновременно являются хранительницами семейного очага, оставаясь красивыми, нежными, обаятельными при больших нагрузках. Как женщине грамотно сочетать жизненные роли и успешно балансировать между ними, рассказал эксперт.

Эксперт: Наталья Наумова, семейный психолог

Женщина может все успевать и быть хорошей мамой, женой, строить успешную карьеру и не забывать о себе, если будет в гармонии с самой собой и своим внутренним миром.

«Женщине необходимо уметь понимать себя, осознавать, какие процессы происходят внутри нее, что она чувствует и хочет. Также необходимо четко понимать свои жизненные потребности и уметь расставлять приоритеты, тогда у нее получится совмещать все жизненные роли: женскую, профессиональную и материнскую», — рассказала Наумова.

Эксперт отметила, что если женщина сталкивается с трудностями в определенным сферах своей жизни, то нужно уметь просить помощи у близких и обращаться к психологу.

— Многие женщины берут на себя слишком много ответственности и не справляются с поставленными перед собой задачами. Они начинают винить себя, становятся несчастными, и это состояние отражается и на других сферах жизни. В таких случаях важно пройти психотерапию, осознанно подходить к жизни, и тогда все начнет налаживаться, — сообщила психолог.

Специалист считает, что если у женщины есть психологическая травматизация, тогда и возникают сложности в реализации в разных сферах жизни.

Источник: vm