Baltijas balss logotype

Секреты успешных женщин: как всё успевать и не забывать о себе 0 428

Люблю!
Дата публикации: 06.06.2025
BB.LV
Секреты успешных женщин: как всё успевать и не забывать о себе

Есть женский секрет не могут разгадать мужчины. Как многие женщины достигают успеха в профессии и одновременно являются хранительницами семейного очага, оставаясь красивыми, нежными, обаятельными при больших нагрузках. Как женщине грамотно сочетать жизненные роли и успешно балансировать между ними, рассказал эксперт.

Эксперт: Наталья Наумова, семейный психолог

Женщина может все успевать и быть хорошей мамой, женой, строить успешную карьеру и не забывать о себе, если будет в гармонии с самой собой и своим внутренним миром.

«Женщине необходимо уметь понимать себя, осознавать, какие процессы происходят внутри нее, что она чувствует и хочет. Также необходимо четко понимать свои жизненные потребности и уметь расставлять приоритеты, тогда у нее получится совмещать все жизненные роли: женскую, профессиональную и материнскую», — рассказала Наумова.

Эксперт отметила, что если женщина сталкивается с трудностями в определенным сферах своей жизни, то нужно уметь просить помощи у близких и обращаться к психологу.

— Многие женщины берут на себя слишком много ответственности и не справляются с поставленными перед собой задачами. Они начинают винить себя, становятся несчастными, и это состояние отражается и на других сферах жизни. В таких случаях важно пройти психотерапию, осознанно подходить к жизни, и тогда все начнет налаживаться, — сообщила психолог.

Специалист считает, что если у женщины есть психологическая травматизация, тогда и возникают сложности в реализации в разных сферах жизни.

Источник: vm

Читайте нас также:
0
0
0
1
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Новое качество и глубина: как меняется секс после 50 и как сохранить удовольствие
Новое качество и глубина: как меняется секс после 50 и как сохранить удовольствие
Замуж за иностранца: полезные советы
Замуж за иностранца: полезные советы
Созданы друг для друга: самые лучшие и полезные сочетания продуктов
Созданы друг для друга: самые лучшие и полезные сочетания продуктов
Можно ли ходить летом без бюстгальтера: 5 правил, о которых должна знать каждая женщина
Можно ли ходить летом без бюстгальтера: 5 правил, о которых должна знать каждая женщина
Что случиться с кожей, если уменьшить употребление кофе?
Что случиться с кожей, если уменьшить употребление кофе? 335
Не храните в холодильнике: 7 продуктов, которым противопоказаны низкие температуры
Не храните в холодильнике: 7 продуктов, которым противопоказаны низкие температуры 508
Ученые доказали, что этот продукт может помочь людям с повышенным артериальным давлением
Ученые доказали, что этот продукт может помочь людям с повышенным артериальным давлением 450
Как привычка постоянно думать о будущем может испортить вам жизнь в настоящем
Как привычка постоянно думать о будущем может испортить вам жизнь в настоящем 261

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Директор модельного агентства "TERRI" Марианна Прозорова c дочками Анной, Соней и Елизаветой.
Lifenews
TERRI – путь в звезды! 1
Врачебная тайна всегда трудно устанавливается. Иконка видео
ЧП и криминал
Кто халат надел, тот и доктор: техники фантомных операций 178
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Политика
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц 241
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
В мире
3
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном 3 271
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась Эксклюзив!
Политика
3
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась 3 617
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном
В мире
5
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном 5 330
Директор модельного агентства "TERRI" Марианна Прозорова c дочками Анной, Соней и Елизаветой.
Lifenews
TERRI – путь в звезды! 1
Врачебная тайна всегда трудно устанавливается. Иконка видео
ЧП и криминал
Кто халат надел, тот и доктор: техники фантомных операций 178
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Политика
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц 241

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео