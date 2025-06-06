Baltijas balss logotype

В Художественном музее «Рижская биржа» открыта выставка «Вьетнамское искусство» 0 1028

Люблю!
Дата публикации: 06.06.2025
BB.LV
Танец дракона . Фрагмент. Неизвестный мастер из деревни Донг Хо. Вьетнам, 20 век. 1960-е годы. Бумага, цветная гравюра на дереве.

Танец дракона . Фрагмент. Неизвестный мастер из деревни Донг Хо. Вьетнам, 20 век. 1960-е годы. Бумага, цветная гравюра на дереве.

В Латвийском национальном художественном музее (ЛНХМ) имеется небольшая коллекция вьетнамского искусства, состоящая примерно из 50 объектов. Большинство из них были приобретены во второй половине 20-го века, а последнее пополнение было в 2024 году.

Большая часть коллекции состоит из традиционных цветных гравюр на дереве Dong Ho , которые изначально выставлялись во время празднования вьетнамского Нового года, и поэтому работы отражают позитивные и юмористические темы, такие как талисманы удачи, аллегории, основанные на народном фольклоре, истории об исторических личностях и других популярных событиях. Изображения повседневной жизни воплощают вьетнамские национальные эстетические верования, ценности и желания. Коллекция содержит различные версии и части работ, которые можно увидеть на изображениях на этикетках.

Вьетнам имеет сложную и многослойную историю, которая также характеризуется предметами в коллекции LNMM, которые связаны как с наследием, оставленным Китаем, так и с французским колониализмом — сине-белый фарфор, перламутровые инкрустации, опиумные трубки как отсылка к Опиумным войнам (1839–1842, 1856–1860) и шелковая вышивка 1912 года из Ханоя с прямыми отсылками к французскому колониализму.

В 2024 году музей получил в дар от посольства Социалистической Республики Вьетнам в Швеции 17 предметов. Среди них — традиционный вьетнамский мужской костюм, рисовый барабан и цветные деревянные резные фигурки Донг Хо, которые дополнили коллекцию недостающими предметами и продемонстрировали их колористическое разнообразие.

Выставка продлится до 16 ноября 2025 года.

Читайте нас также:
#выставка #искусство
4
0
0
1
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Новое качество и глубина: как меняется секс после 50 и как сохранить удовольствие
Новое качество и глубина: как меняется секс после 50 и как сохранить удовольствие
Замуж за иностранца: полезные советы
Замуж за иностранца: полезные советы
Созданы друг для друга: самые лучшие и полезные сочетания продуктов
Созданы друг для друга: самые лучшие и полезные сочетания продуктов
Можно ли ходить летом без бюстгальтера: 5 правил, о которых должна знать каждая женщина
Можно ли ходить летом без бюстгальтера: 5 правил, о которых должна знать каждая женщина
Что случиться с кожей, если уменьшить употребление кофе?
Что случиться с кожей, если уменьшить употребление кофе? 327
Не храните в холодильнике: 7 продуктов, которым противопоказаны низкие температуры
Не храните в холодильнике: 7 продуктов, которым противопоказаны низкие температуры 498
Ученые доказали, что этот продукт может помочь людям с повышенным артериальным давлением
Ученые доказали, что этот продукт может помочь людям с повышенным артериальным давлением 440
Как привычка постоянно думать о будущем может испортить вам жизнь в настоящем
Как привычка постоянно думать о будущем может испортить вам жизнь в настоящем 256

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Врачебная тайна всегда трудно устанавливается. Иконка видео
ЧП и криминал
Кто халат надел, тот и доктор: техники фантомных операций 157
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Политика
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц 216
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
В мире
2
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном 2 247
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась Эксклюзив!
Политика
3
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась 3 555
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном
В мире
4
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном 4 301
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном
В мире
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном 188
Врачебная тайна всегда трудно устанавливается. Иконка видео
ЧП и криминал
Кто халат надел, тот и доктор: техники фантомных операций 157
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Политика
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц 216
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
В мире
2
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном 2 247

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео