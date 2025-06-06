В Латвийском национальном художественном музее (ЛНХМ) имеется небольшая коллекция вьетнамского искусства, состоящая примерно из 50 объектов. Большинство из них были приобретены во второй половине 20-го века, а последнее пополнение было в 2024 году.

Большая часть коллекции состоит из традиционных цветных гравюр на дереве Dong Ho , которые изначально выставлялись во время празднования вьетнамского Нового года, и поэтому работы отражают позитивные и юмористические темы, такие как талисманы удачи, аллегории, основанные на народном фольклоре, истории об исторических личностях и других популярных событиях. Изображения повседневной жизни воплощают вьетнамские национальные эстетические верования, ценности и желания. Коллекция содержит различные версии и части работ, которые можно увидеть на изображениях на этикетках.

Вьетнам имеет сложную и многослойную историю, которая также характеризуется предметами в коллекции LNMM, которые связаны как с наследием, оставленным Китаем, так и с французским колониализмом — сине-белый фарфор, перламутровые инкрустации, опиумные трубки как отсылка к Опиумным войнам (1839–1842, 1856–1860) и шелковая вышивка 1912 года из Ханоя с прямыми отсылками к французскому колониализму.

В 2024 году музей получил в дар от посольства Социалистической Республики Вьетнам в Швеции 17 предметов. Среди них — традиционный вьетнамский мужской костюм, рисовый барабан и цветные деревянные резные фигурки Донг Хо, которые дополнили коллекцию недостающими предметами и продемонстрировали их колористическое разнообразие.

Выставка продлится до 16 ноября 2025 года.