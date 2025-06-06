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Вафли из кабачков 0 242

Люблю!
Дата публикации: 06.06.2025
BB.LV
Вафли из кабачков

Кабачковые вафли – отличный способ разнообразить меню, особенно если вы любите вкусные и полезные завтраки, перекусы или лёгкие ужины. Они получаются нежными внутри, с хрустящей корочкой и невероятно ароматными.

Добавьте свои любимые специи, зелень или сыр, чтобы создать свой уникальный вкус. В данном рецепте базовый способ приготовления, который точно получится у каждого.

Ингредиенты:

кабачки – 2 шт. (750-800 г);

яйца – 2 шт.;

молоко – 100 мл;

соль – 0,5 ч.л.;

перец чёрный молотый – по вкусу;

чеснок – 2-3 зубчика;

разрыхлитель – 1 ч.л.;

мука – 100 г;

зелень – по желанию.

Способ приготовления

Берём 2 молодых кабачка, натираем их на крупной тёрке и обязательно отжимаем сок, чтобы вафли не получились слишком влажными.

К тёртым кабачкам добавляем 2-3 зубчика чеснока, пропущенного через пресс, 0,5 ч.л. соли, чёрный молотый перец по вкусу, а также разбиваем 2 яйца и выливаем 100 мл молока.

Перемешиваем до однородности и высыпаем 100 г просеянной муки и 1 ч.л. разрыхлителя, перемешиваем. Тесто на кабачковые вафли готово.

Электровафельницу хорошо нагреваем и по необходимости смазываем панели растительным маслом. Разливаем тесто по панелям и печём вафли примерно 5-7 минут до золотистой корочки и полной готовности. Но время приготовления зависит от вашей вафельницы и размера панелей.

Теста наливаем не много, чтобы вафли получились небольшого размера. Так они и быстрее пекутся и точно внутри не останутся сырыми. Именно так мы получим ту самую, желанную, хрустящую корочку и полностью пропечённую серединку! Но имейте в виду, что после остывания вафли становятся мягкими.

Не бойтесь экспериментировать с ингредиентами, добавляйте свои любимые специи, сыр и зелень, чтобы создать свой уникальный рецепт кабачковых вафель.

Источник: mediasole

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