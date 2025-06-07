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Элегантность, интеллект и долговечность: уроки стиля от Миуччи Прада 0 271

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Дата публикации: 07.06.2025
Kleo
Элегантность, интеллект и долговечность: уроки стиля от Миуччи Прада

Правила стиля, которые помогают самой влиятельной женщине в мире моды всегда выглядеть безупречно.

"Красота без интеллекта, во-первых, пресна, во-вторых – недолговечна" – знаковая фраза Миуччи Прада, одной из самых влиятельных женщин в мире моды на данный момент. Миучча – внучка Марио Прада, человека, чья инициатива положила начало истории модного дома Prada в далеком 1913 году. Ее путь к управлению семейным бизнесом начался в 29 лет, когда она приняла бразды правления модным домом Prada от матери. Этот шаг был тем более удивителен, что Миучча, будучи обладательницей докторских степеней по политологии и философии, изначально видела свое призвание совсем в другой отрасли.

Сама Миучча признавалась, что мода долго казалась ей чем-то несерьезным на фоне политической борьбы в 1970-е:

"Когда я только начинала, мода была худшим видом деятельности для меня, левой феминистки. Мне казалось, что, создавая вещи, я делаю что-то малозначительное".

Однако со временем пришло глубокое переосмысление. Миучча увидела в моде мощный потенциал для самовыражения и влияния. Она поняла, что "мода – это инструмент, который позволяет транслировать идеи и формировать мнения".

Элегантность, сложность и долговечность – основные принципы стиля Миуччи Прада. Наверное, еще никто и никогда не видел Миуччу, одетую не "с иголочки". Она всегда в пальто идеального кроя, босоножках на тонком каблуке и роскошных украшениях. Шелк – это и вовсе отдельная история. Шелковые брюки, юбки-миди и даже костюмы – ее главное оружие стиля.

При этом одежда должна отвечать не только визуальным требованиям, но и быть носибельной. Качество изделий брендов Prada и Miu Miu, выпускаемых под чутким руководством Миуччи, позволяет носить их намного дольше, чем один сезон. Сама она заявляла: "Я могу ходить в одном и том же свитере неделями, как в униформе, и он становится мне такой родной".

Урок от Миуччи Прада прост, но глубок: инвестируйте не просто в одежду, а в идеи, качество и долговечность. Ведь именно в этом союзе интеллекта и безупречного исполнения кроется секрет той самой неизменной красоты.

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