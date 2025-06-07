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Вкусно и полезно: нежное овсяное печенье с творогом для всей семьи 0 260

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Дата публикации: 07.06.2025
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Вкусно и полезно: нежное овсяное печенье с творогом для всей семьи

Если вы ищете идеальный рецепт для перекуса или сладкого дополнения к чаю, мы представляем вам универсальный и полезный вариант — овсяное печенье с творогом. Это печенье не только дарит удовольствие, но и насыщает. Сочетание овсяных хлопьев и нежного творога делает его не только вкусным, но и питательным. И что немаловажно, оно отлично подходит для детей и взрослых.

Овсяное печенье с творогом — это то идеальное лакомство, которое удовлетворит ваших сладкоежек, одновременно при этом заботясь о здоровье. Благодаря творогу печенье получается мягким, а овсяные хлопья придают ему уникальную текстуру. В этом рецепте мы используем классическую ваниль, но вы всегда можете экспериментировать с пряностями — корицей, имбирем или кардамоном. Это печенье идеально подойдет к чашечке чая, кофе или даже стакану кефира!

Ингредиенты:

1 куриное яйцо

100 г творога (5%)

100 г овсяных хлопьев (быстрой варки)

70 г пшеничной муки

90 г сахара (по желанию, можно уменьшить)

50 г сливочного масла (холодного)

1 ч. л. разрыхлителя теста

Соль на кончике ножа

Ванильный сахар (по вкусу)

Приготовление:

Разогрейте духовку до 180ºC. Застелите противень пергаментом для выпечки. Творог протрите через сито или измельчите с помощью блендера до однородного состояния, чтобы избежать крупинок.

В большой миске соедините овсяные хлопья, просеянную муку, разрыхлитель, сахар, ванильный сахар и соль. Тщательно перемешайте венчиком, чтобы все компоненты равномерно распределились.

В отдельной миске взбейте яйцо венчиком и добавьте его к сухим ингредиентам. Перемешайте до получения однородной массы.

Добавьте натертое на крупной терке холодное сливочное масло и творог. Замесите тесто — оно должно быть густым и сохранять форму, но слегка прилипать к рукам. Это нормально!

С помощью двух ложек и рук отсаживайте небольшие шарики теста на подготовленный противень, оставляя между ними достаточно места. Чтобы тесто не прилипало, смочите руки водой.

Пеките печенье в заранее разогретой духовке примерно 15-20 минут. Проверяйте на румяность и мягкость — если хотите более хрустящее печенье, немного увеличьте время выпекания.

Совет: Для более текстурного варианта можно заменить овсяные хлопья на обычный геркулес.

Источник: gorodche

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