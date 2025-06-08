Дружба между женщиной и мужчиной: существует ли она?

Многие люди считают, что дружба между женщиной и мужчиной невозможна, поскольку кто-то из них обязательно начнет испытывать романтические чувства к противоположному полу. Насколько правдиво это утверждение рассказывает психолог.

Эксперт: Сергей Лунюшин, психолог, НЛП-психотерапевт, гипнотерапевт, когнитивно-поведенческий психотерапевт

Он считает, что такая дружба возможна, однако она встречается реже, чем между представителями одного пола.

— Это имеет место быть, но такая дружба другая, более родственная и искренняя. В дружбе между мужчиной и женщиной чаще присутствуют сокровенные разговоры: они делятся не только новостями, но и своими чувствами, переживаниями, — объясняет психолог.

Лунюшин добавил, что часто дружба между мужчиной и женщиной становится дружбой между домами, когда семьи приглашают друг друга на праздники или ездят в совместные путешествия.

По его словам, такие отношения не доходят до секса, хотя бывают и исключения. При этом если между друзьями произошла интимная близость, то она отличается от той, которая случается между классическими любовниками.

Кроме того, если это доходит до секса, то оно длится недолго. Зачастую даже после романтических отношений дружба между мужчиной и женщиной восстанавливается.

— Когда такие отношения происходят между друзьями, то секс — это как явление «между делом». Между ними больше духовного общения. Но секс между друзьями — это достаточно редкое явление, потому что бытует такое мнение: с друзьями спать не стоит, дружба уже будет не такая, как прежде. И это оговаривается, — уточнил Лунюшин.

Он отметил, что если между представителями разного пола завязались дружеские отношения, то они будут длиться много лет. К тому же, такая дружба обычно очень крепкая.

Источник: woman