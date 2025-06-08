Отдых с детьми: стоит ли брать с собой в отпуск маленького ребенка

Лето — традиционный сезон отпусков, и многие семьи отправляются на отдых зарядиться впечатлениями, насладиться солнечными ваннами и купанием в морской воде. Однако некоторые откладывают поездки на будущее из-за маленьких детей, которым нет и трех лет. Стоит ли брать с собой в отпуск малышей или будет лучше оставить их на попечение бабушек и дедушек, рассказывает психолог.

Эксперт: Евгений Фоминй, психолог

Эксперт объяснил, что с точки зрения иммунитета ребенка такая поездка будет для него полезной.

— Это в первую очередь витамин D3, получаемый от солнечных лучей. А если на курорте есть шведский стол, то ребенок и взрослые могут позволить себе много фруктов и свежих продуктов, что тоже пойдет на пользу.

Еще одним плюсом будет нахождение на свежем воздухе. Однако на этом положительные стороны решения взять с собой ребенка в отпуск на море заканчиваются.

— Родители в таком отпуске не отдыхают. Нужно следить за детьми, чтобы с ними ничего не случилось. В результате взрослый остается скованным стрессом и переживаниями. Это уже не отдых для него, а продолжение родительской работы, — отметил Фомин.

Поэтому лучшим решением для родителей, которые хотели бы отправиться в отпуск, будет оставить малыша с бабушками и дедушками. Так они смогут полноценно отдохнуть. К тому же ребенок в возрасте до трех лет никак не воспримет этот отпуск — для него все сольется в единую картинку и не оставит воспоминаний.

— Когда ребенок становится уже взрослее, осознаннее, он не делает того, что родитель не велит. Не идет туда, где может быть опасно. Так отдыхает и он, и его родители, — добавил психолог.

Однако если родители все-таки решились отправиться с малышом в отпуск (например, не было возможности оставить его под опекой старших родственников), им стоит быть готовыми к тому, что в пути ребенок может плакать, кричать, проявлять беспокойство из-за непривычной обстановки и шума. Это может стать проблемой как для самих мамы и папы, так и для других пассажиров самолета, поезда и иного транспорта.

— Универсального рецепта, как успокоить малыша, к сожалению, нет. Конечно, можно закачать на телефон или планшет мультики. Но он же еще маленький и может не связывать сменяющие друг друга картинки, — рассказал эксперт.

Таким способом можно попробовать отвлечь малыша. Но стоит быть готовым к тому, что если, к примеру, полет занимает четыре часа, то успокоить его мультиками получится только на час максимум. Затем ребенок может отвлечься и вновь начать плакать.

Ночной перелет — это тоже не универсальное решение. Ребенок может уснуть, а может и не сомкнуть глаз на протяжении всего пути, — обратил внимание Фомин.

Источник: vm