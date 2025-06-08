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Популярный салат по-каталонски 1 302

Люблю!
Дата публикации: 08.06.2025
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Популярный салат по-каталонски

Легкий, вкусный и сытный! Прямо из Барселоны рецепт настоящего Каталонского салата.

Ингредиенты:

Салатные листья

Лук белый — 1/3 шт.

Помидор — 1 шт.

Яйцо куриное вареное — 1 шт.

Оливки и маслины — 10 шт.

Колбасы сыровяленые (несколько видов) — 100 г (можно добавить хамон или салями)

Несколько веточек петрушки или базилика

Масло оливковое — 1–2 ст. л.

Сыр с голубой плесенью — 30 г

Приготовление:

  1. Салат помыть, обсушить бумажным полотенцем, порвать руками, выложить на тарелку.

  2. Нарезать несколько видов сыровяленой колбасы, можно добавить вареную, хамон и салями (хоть это и не совсем испанская колбаса), сверху выложить вареное разрезанное куриное яйцо и помидор, тонко нарезанный лук, оливки, маслины, посыпать петрушкой и базиликом.

  3. Сыр поломать маленькими кубиками, добавить в салат. Заправить оливковым маслом, поперчить, если необходимо, салат посолить. Иногда в такие салаты добавляют сладкий перец и\или консервированную спаржу.

Источник: pomada

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(1)
  • bt
    bory tchist
    8-го июня

    _ a не легче было бы съездить(слетать) в Каталонию и там этот салат попробовать и научиться …, вместо – восторгаться тому, что приготовят холодные прибалтийские ручонки ? p.s. достаточно вспомнить, что советские времена называлoсь "салатом столичным" (зелёный горошек вo всех его "вариантах" – может подтвердить)

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