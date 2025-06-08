Популярный салат по-каталонски

Нарезать несколько видов сыровяленой колбасы, можно добавить вареную, хамон и салями (хоть это и не совсем испанская колбаса), сверху выложить вареное разрезанное куриное яйцо и помидор, тонко нарезанный лук, оливки, маслины, посыпать петрушкой и базиликом.