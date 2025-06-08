Популярный салат по-каталонски

Легкий, вкусный и сытный! Прямо из Барселоны рецепт настоящего Каталонского салата.
Ингредиенты:
Салатные листья
Лук белый — 1/3 шт.
Помидор — 1 шт.
Яйцо куриное вареное — 1 шт.
Оливки и маслины — 10 шт.
Колбасы сыровяленые (несколько видов) — 100 г (можно добавить хамон или салями)
Несколько веточек петрушки или базилика
Масло оливковое — 1–2 ст. л.
Сыр с голубой плесенью — 30 г
Приготовление:
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Салат помыть, обсушить бумажным полотенцем, порвать руками, выложить на тарелку.
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Нарезать несколько видов сыровяленой колбасы, можно добавить вареную, хамон и салями (хоть это и не совсем испанская колбаса), сверху выложить вареное разрезанное куриное яйцо и помидор, тонко нарезанный лук, оливки, маслины, посыпать петрушкой и базиликом.
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Сыр поломать маленькими кубиками, добавить в салат. Заправить оливковым маслом, поперчить, если необходимо, салат посолить. Иногда в такие салаты добавляют сладкий перец и\или консервированную спаржу.
Источник: pomada
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