Вода, кофе, белок: как завтракать, чтобы избавиться от жира на животе

Ешь в течение получаса после пробуждения

Как объясняет доктор медицины Мэтт Таннеберг, если мы «не кормим» тело по утрам, то метаболизм резко замедляется — ведь пробуждению предшествовали восемь часов голодания. Не хочешь, чтобы организм заблокировал сжигание калорий? Завтракай в течение получаса после того, как проснулась.

Пей воду утром

По словам диетолога Иланы Мюльштейн, выпивать стакан воды по утрам — отличная привычка, которая помогает не только похудеть, но и сохранить здоровье. Во-первых, после сна мы обезвожены, и это надо как можно быстрее исправить. Во-вторых, как показывают исследования, питье перед приемом пищи позволяет нам поглощать меньше еды, чем обычно, ведь очень часто мы путаем жажду с голодом.

Добавь белка...

Любишь завтракать круассанами? Люби и завтракай! Есть только одно условие: чтобы избежать всплеска глюкозы, сначала съешь белковую пищу — например, яичницу, греческий йогурт, бутерброд с лососем или салат с фасолью.

...и углеводов

Мы не шутили по поводу круассанов — углеводы по утрам очень важны. Как объясняет диетолог Джули Миллер Джонс, если организм их не получит, то «пустит в расход» белки, сделав их менее доступными для других целей — например, для поддержания силы и здоровья мышц. Конечно, лучше бы заменить булочки овсянкой, которая полна клетчатки — цельнозерновая каша поможет надолго сохранить сытость. Но если ты не в силах этого сделать, мы не осуждаем: утро — не самое простое время суток!

Выпей кофе

Согласно исследованию 2021 года, итоги которого были опубликованы в журнале Journal of the International Society of Sports Nutrition volume, у людей, которые выпивали за 30 минут до утренней или вечерней тренировки кофеин в количестве, содержащемся в чашке крепкого кофе, наблюдалось значительное «увеличение скорости окисления жира во всем теле» по сравнению с теми, кто принимал плацебо.

Не любишь кофе? Тебе поможет зеленый чай — мощные флавоноиды, называемые катехинами, помогают сжигать больше абдоминального жира во время упражнений, так что улун станет отличной альтернативой эспрессо.