Baltijas balss logotype

Домашние любимцы с выставки «Латвийский победитель» станут чемпионами! 0 251

Люблю!
Дата публикации: 09.06.2025
BB.LV
Домашние любимцы с выставки «Латвийский победитель» станут чемпионами!

14 и 15 июня в Международном выставочном центре на Кипсале пройдет выставка собак и кошек «Латвийский победитель 2025», которая предложит не только соревнования высокого уровня, но и увлекательные мероприятия. За два дня на Кипсале соберутся более 3000 собак и 200 кошек из 10 стран.

Посетители «Латвийского победителя 2025» смогут увидеть увлекательные демонстрации, презентации пород, цирковые представления и познакомиться с редкими породами собак и кошек со всего мира.

Мир собак: от японских аристократов до чемпионов по скорости

На выставке собак в рамках «Латвийского победителя 2025» будут представлены десятки пород – от популярных до редких и уникальных. Посетители смогут познакомиться с японским терьером – небольшой, утонченной и энергичной собакой, которая станет отличным семейным компаньоном, а также с валенсийским ратером, который впечатляет своей бдительностью и настороженностью. Не менее впечатляющими будут тайваньская собака, сочетающая в себе смелость и истинную преданность человеку, и котон-де-тулеар – маленькая, белая и игривая собака с шелковистой шерстью и дружелюбным характером. Любители экзотики также оценят слюги – грациозного и мощного любителя скорости из Северной Африки, и венгерскую борзую – одну из старейших охотничьих собак в Европе.

ATR67026.jpg

Кошачья элегантность: от миниатюрных див до кошек-волков

Выставка кошек также удивит своим разнообразием и редкими породами. Среди экспонатов будут представлены священная бирма – нежная и уравновешенная аристократка с шелковистой шерстью и голубыми глазами; бомбейская кошка, похожая на маленькую черную пантеру и известная своим игривым, общительным характером; сингапурская кошка – самая маленькая порода кошек в мире, сочетающая в себе миниатюрный рост и большой характер. Ликой или «волчья кошка» - порода с необычной частичной шерстью и дружелюбным, любознательным характером – также привлечет много внимания.

Best in Show – награждение лучших животных

Кульминацией выставки станет престижный конкурс Best in Show, где жюри выберет самое красивое и выдающееся животное. Это будет момент, когда лучшие из лучших будут блистать на сцене!

ATR60623.jpg

Рай домашних питомцев – все в одном месте!

Выставка станет отличным местом для любителей домашних животных, в том числе для тех, кто только собирается обзавестись четвероногим другом. В обширном торговом зале вы найдете все, что нужно для благополучия вашего питомца: качественные корма, лакомства, аксессуары, игрушки, товары для ухода, а также консультации специалистов по вопросам питания, дрессировки и экипировки. Кроме того, посетители смогут воспользоваться специальными выставочными скидками и совершить выгодные покупки. Тем, кто планирует приобрести домашнее животное, на Кипсале можно будет пообщаться с заводчиками и экспертами по породам, чтобы сделать осознанный и ответственный выбор.

Дополнительная информация: bt1.lv/latwinner/

ATR66978.jpg

Следи за новостями выставки:

facebook.com/petexpo.lv

instagram.com/petexpo.latvia

Время и место проведения:

Международный выставочный центр на Кипсале

14 июня 10.00–18.00

15 июня 10.00–17.00

Читайте нас также:
#выставка #домашние животные
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Новое качество и глубина: как меняется секс после 50 и как сохранить удовольствие
Новое качество и глубина: как меняется секс после 50 и как сохранить удовольствие
Замуж за иностранца: полезные советы
Замуж за иностранца: полезные советы
Созданы друг для друга: самые лучшие и полезные сочетания продуктов
Созданы друг для друга: самые лучшие и полезные сочетания продуктов
Можно ли ходить летом без бюстгальтера: 5 правил, о которых должна знать каждая женщина
Можно ли ходить летом без бюстгальтера: 5 правил, о которых должна знать каждая женщина
Что случиться с кожей, если уменьшить употребление кофе?
Что случиться с кожей, если уменьшить употребление кофе? 336
Не храните в холодильнике: 7 продуктов, которым противопоказаны низкие температуры
Не храните в холодильнике: 7 продуктов, которым противопоказаны низкие температуры 508
Ученые доказали, что этот продукт может помочь людям с повышенным артериальным давлением
Ученые доказали, что этот продукт может помочь людям с повышенным артериальным давлением 450
Как привычка постоянно думать о будущем может испортить вам жизнь в настоящем
Как привычка постоянно думать о будущем может испортить вам жизнь в настоящем 261

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Директор модельного агентства "TERRI" Марианна Прозорова c дочками Анной, Соней и Елизаветой.
Lifenews
TERRI – путь в звезды! 4
Президент призвал не маскировать любые проекты под нужды обороны
Политика
Президент призвал не маскировать любые проекты под нужды обороны 4
Врачебная тайна всегда трудно устанавливается. Иконка видео
ЧП и криминал
Кто халат надел, тот и доктор: техники фантомных операций 180
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Политика
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц 243
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
В мире
3
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном 3 273
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась Эксклюзив!
Политика
3
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась 3 621
Директор модельного агентства "TERRI" Марианна Прозорова c дочками Анной, Соней и Елизаветой.
Lifenews
TERRI – путь в звезды! 4
Президент призвал не маскировать любые проекты под нужды обороны
Политика
Президент призвал не маскировать любые проекты под нужды обороны 4
Врачебная тайна всегда трудно устанавливается. Иконка видео
ЧП и криминал
Кто халат надел, тот и доктор: техники фантомных операций 180

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео