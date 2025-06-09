Домашние любимцы с выставки «Латвийский победитель» станут чемпионами!

14 и 15 июня в Международном выставочном центре на Кипсале пройдет выставка собак и кошек «Латвийский победитель 2025», которая предложит не только соревнования высокого уровня, но и увлекательные мероприятия. За два дня на Кипсале соберутся более 3000 собак и 200 кошек из 10 стран.

Посетители «Латвийского победителя 2025» смогут увидеть увлекательные демонстрации, презентации пород, цирковые представления и познакомиться с редкими породами собак и кошек со всего мира.

Мир собак: от японских аристократов до чемпионов по скорости

На выставке собак в рамках «Латвийского победителя 2025» будут представлены десятки пород – от популярных до редких и уникальных. Посетители смогут познакомиться с японским терьером – небольшой, утонченной и энергичной собакой, которая станет отличным семейным компаньоном, а также с валенсийским ратером, который впечатляет своей бдительностью и настороженностью. Не менее впечатляющими будут тайваньская собака, сочетающая в себе смелость и истинную преданность человеку, и котон-де-тулеар – маленькая, белая и игривая собака с шелковистой шерстью и дружелюбным характером. Любители экзотики также оценят слюги – грациозного и мощного любителя скорости из Северной Африки, и венгерскую борзую – одну из старейших охотничьих собак в Европе.

Кошачья элегантность: от миниатюрных див до кошек-волков

Выставка кошек также удивит своим разнообразием и редкими породами. Среди экспонатов будут представлены священная бирма – нежная и уравновешенная аристократка с шелковистой шерстью и голубыми глазами; бомбейская кошка, похожая на маленькую черную пантеру и известная своим игривым, общительным характером; сингапурская кошка – самая маленькая порода кошек в мире, сочетающая в себе миниатюрный рост и большой характер. Ликой или «волчья кошка» - порода с необычной частичной шерстью и дружелюбным, любознательным характером – также привлечет много внимания.

Best in Show – награждение лучших животных

Кульминацией выставки станет престижный конкурс Best in Show, где жюри выберет самое красивое и выдающееся животное. Это будет момент, когда лучшие из лучших будут блистать на сцене!

Рай домашних питомцев – все в одном месте!

Выставка станет отличным местом для любителей домашних животных, в том числе для тех, кто только собирается обзавестись четвероногим другом. В обширном торговом зале вы найдете все, что нужно для благополучия вашего питомца: качественные корма, лакомства, аксессуары, игрушки, товары для ухода, а также консультации специалистов по вопросам питания, дрессировки и экипировки. Кроме того, посетители смогут воспользоваться специальными выставочными скидками и совершить выгодные покупки. Тем, кто планирует приобрести домашнее животное, на Кипсале можно будет пообщаться с заводчиками и экспертами по породам, чтобы сделать осознанный и ответственный выбор.

Дополнительная информация: bt1.lv/latwinner/

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Время и место проведения:

Международный выставочный центр на Кипсале

14 июня 10.00–18.00

15 июня 10.00–17.00