Как облегчить зуд после укусов насекомых: полезные лайфхаки

Лето — это не только солнце, море и прогулки на природе, но и нежелательные гости в виде насекомых. От комаров до мошек, от пчел до клещей — эти маленькие создания могут превратить самый приятный день в настоящее испытание.

Чаще после укуса мы сталкиваемся с основной проблемой — зудом. И хотя кажется, что единственный способ облегчить это состояние — почесать пораженное место, это может усугубить ситуацию. Так что же делать, как эффективно и безопасно избавиться от зуда и воспаления, рассказало издание Real Simple.

Почему укусы чешутся

Когда насекомое кусает, оно впрыскивает слюну или яд, содержащую белки, мешающие свертыванию крови. Иммунная система моментально реагирует: высвобождается гистамина — химическое вещество, вызывающее воспаление, припухлость, покраснение и нестерпимый зуд. Именно эта реакция и вызывает знакомый дискомфорт.

Важно: чем больше вы чешитесь, тем сильнее реакция — организм высвобождает еще больше гистамина, а это усиливает симптомы. Вы буквально запускаете «замкнутый круг зуда».

Первая помощь после укуса

Обработайте место укуса спиртом. Как только вы заметили укус, смочите ватный диск в медицинском спирте или антисептике и обработайте кожу. Это уничтожит микробы, уменьшит вероятность инфекции и снизит воспаление. Спирт разрушает белки из слюны насекомого и тем самым уменьшает иммунную реакцию.

Если спирта нет — используйте гамамелис или яблочный уксус. Гамамелис обладает противовоспалительными свойствами, а яблочный уксус дезинфицирует и снимает зуд. Наносите на кожу разбавленным — уксус может раздражить.

Эффективные средства, уменьшающие зуд

Лед — простое и доступное средство

Холод сужает сосуды, уменьшает отек и блокирует нервные импульсы зуда. Приложите кубик льда или завернутый в полотенце холодный компресс на 10 мин.

Гидрокортизоновый крем

Это стероидное средство, подавляющее воспаление на клеточном уровне. Доступный без рецепта, подходит для местного использования. Используйте точечно.

Кремы с ментолом, камфорой или арником

Эти ингредиенты вызывают легкое охлаждение, которое обманывает рецепторы зуда. Однако у людей с чувствительной кожей возможно раздражение — всегда проверяйте инструкцию.

Когда нужно лекарство

Пероральные антигистаминные препараты

Это ваш главный союзник, если укусы вызывают сильнейшую аллергическую реакцию. Такие препараты уменьшают отек и зуд. Но не забывайте о сонливости как побочном эффекте.

Противовоспалительные средства (НПВС)

Если укус вызывает боль, ибупрофен или парацетамол могут помочь. Не принимайте несколько препаратов одновременно и избегайте употребления алкоголя. Всегда читайте инструкцию.

Натуральные средства

Алое . 100% гель алоэ — натуральное средство для успокоения кожи. Он увлажняет, уменьшает зуд и ускоряет заживление.

Пищевая сода . Смешайте 1 ст. л соды с водой до состояния пасты, нанесите на укус на 10 мин, затем смойте. Сода имеет щелочную природу и снимает воспаление.

Овсяная паста или ванночка. Размельченные овсяные хлопья смешайте с водой или добавьте в ванную. Они богаты бета-глюканами, которые смягчают кожу и борются с раздражением.

Что нельзя делать по укусам

Не расчесывайте укусы — это может привести к вторичной инфекции.

Не наносите слишком много средств одновременно — возможна негативная реакция.

Не игнорируйте усиление симптомов: это может быть сигналом более серьезной проблемы.

Совет для мам

Детей укусы беспокоят больше всего — они не контролируют желание чесать. Используйте охлаждающие пластыри, мягкие средства без ароматизаторов и при необходимости специальные детские антигистаминные препараты, одобренные педиатром.

Часто задаваемые вопросы

Сколько времени чешется укус насекомого?

В среднем 3-5 дней. Если не чесать, симптомы проходят быстрее.

Могут ли укусы быть опасными?

Да. Если появляются сильные красноты, лихорадка или отек — это сигнал к визиту к врачу.

Зудящие укусы — это неприятно, но вполне управляемо. Главное — не игнорировать симптомы, действовать быстро и не чесать. Забота о себе, немного дисциплины и правильные средства и опять сможете наслаждаться летом без раздражений и дискомфорта.

Источник: tsn