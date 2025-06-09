Baltijas balss logotype

Как облегчить зуд после укусов насекомых: полезные лайфхаки 0 414

Люблю!
Дата публикации: 09.06.2025
BB.LV
Как облегчить зуд после укусов насекомых: полезные лайфхаки

Лето — это не только солнце, море и прогулки на природе, но и нежелательные гости в виде насекомых. От комаров до мошек, от пчел до клещей — эти маленькие создания могут превратить самый приятный день в настоящее испытание.

Чаще после укуса мы сталкиваемся с основной проблемой — зудом. И хотя кажется, что единственный способ облегчить это состояние — почесать пораженное место, это может усугубить ситуацию. Так что же делать, как эффективно и безопасно избавиться от зуда и воспаления, рассказало издание Real Simple.

Почему укусы чешутся

Когда насекомое кусает, оно впрыскивает слюну или яд, содержащую белки, мешающие свертыванию крови. Иммунная система моментально реагирует: высвобождается гистамина — химическое вещество, вызывающее воспаление, припухлость, покраснение и нестерпимый зуд. Именно эта реакция и вызывает знакомый дискомфорт.

Важно: чем больше вы чешитесь, тем сильнее реакция — организм высвобождает еще больше гистамина, а это усиливает симптомы. Вы буквально запускаете «замкнутый круг зуда».

Первая помощь после укуса

Обработайте место укуса спиртом. Как только вы заметили укус, смочите ватный диск в медицинском спирте или антисептике и обработайте кожу. Это уничтожит микробы, уменьшит вероятность инфекции и снизит воспаление. Спирт разрушает белки из слюны насекомого и тем самым уменьшает иммунную реакцию.

Если спирта нет — используйте гамамелис или яблочный уксус. Гамамелис обладает противовоспалительными свойствами, а яблочный уксус дезинфицирует и снимает зуд. Наносите на кожу разбавленным — уксус может раздражить.

Эффективные средства, уменьшающие зуд

Лед — простое и доступное средство

Холод сужает сосуды, уменьшает отек и блокирует нервные импульсы зуда. Приложите кубик льда или завернутый в полотенце холодный компресс на 10 мин.

Гидрокортизоновый крем

Это стероидное средство, подавляющее воспаление на клеточном уровне. Доступный без рецепта, подходит для местного использования. Используйте точечно.

Кремы с ментолом, камфорой или арником

Эти ингредиенты вызывают легкое охлаждение, которое обманывает рецепторы зуда. Однако у людей с чувствительной кожей возможно раздражение — всегда проверяйте инструкцию.

Когда нужно лекарство

Пероральные антигистаминные препараты

Это ваш главный союзник, если укусы вызывают сильнейшую аллергическую реакцию. Такие препараты уменьшают отек и зуд. Но не забывайте о сонливости как побочном эффекте.

Противовоспалительные средства (НПВС)

Если укус вызывает боль, ибупрофен или парацетамол могут помочь. Не принимайте несколько препаратов одновременно и избегайте употребления алкоголя. Всегда читайте инструкцию.

Натуральные средства

  • Алое. 100% гель алоэ — натуральное средство для успокоения кожи. Он увлажняет, уменьшает зуд и ускоряет заживление.

  • Пищевая сода. Смешайте 1 ст. л соды с водой до состояния пасты, нанесите на укус на 10 мин, затем смойте. Сода имеет щелочную природу и снимает воспаление.

  • Овсяная паста или ванночка. Размельченные овсяные хлопья смешайте с водой или добавьте в ванную. Они богаты бета-глюканами, которые смягчают кожу и борются с раздражением.

Что нельзя делать по укусам

  • Не расчесывайте укусы — это может привести к вторичной инфекции.

  • Не наносите слишком много средств одновременно — возможна негативная реакция.

  • Не игнорируйте усиление симптомов: это может быть сигналом более серьезной проблемы.

Совет для мам

Детей укусы беспокоят больше всего — они не контролируют желание чесать. Используйте охлаждающие пластыри, мягкие средства без ароматизаторов и при необходимости специальные детские антигистаминные препараты, одобренные педиатром.

Часто задаваемые вопросы

  • Сколько времени чешется укус насекомого?

В среднем 3-5 дней. Если не чесать, симптомы проходят быстрее.

  • Могут ли укусы быть опасными?

Да. Если появляются сильные красноты, лихорадка или отек — это сигнал к визиту к врачу.

Зудящие укусы — это неприятно, но вполне управляемо. Главное — не игнорировать симптомы, действовать быстро и не чесать. Забота о себе, немного дисциплины и правильные средства и опять сможете наслаждаться летом без раздражений и дискомфорта.

Источник: tsn

Читайте нас также:
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Новое качество и глубина: как меняется секс после 50 и как сохранить удовольствие
Новое качество и глубина: как меняется секс после 50 и как сохранить удовольствие
Замуж за иностранца: полезные советы
Замуж за иностранца: полезные советы
Созданы друг для друга: самые лучшие и полезные сочетания продуктов
Созданы друг для друга: самые лучшие и полезные сочетания продуктов
Можно ли ходить летом без бюстгальтера: 5 правил, о которых должна знать каждая женщина
Можно ли ходить летом без бюстгальтера: 5 правил, о которых должна знать каждая женщина
Что случиться с кожей, если уменьшить употребление кофе?
Что случиться с кожей, если уменьшить употребление кофе? 336
Не храните в холодильнике: 7 продуктов, которым противопоказаны низкие температуры
Не храните в холодильнике: 7 продуктов, которым противопоказаны низкие температуры 508
Ученые доказали, что этот продукт может помочь людям с повышенным артериальным давлением
Ученые доказали, что этот продукт может помочь людям с повышенным артериальным давлением 450
Как привычка постоянно думать о будущем может испортить вам жизнь в настоящем
Как привычка постоянно думать о будущем может испортить вам жизнь в настоящем 261

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Директор модельного агентства "TERRI" Марианна Прозорова c дочками Анной, Соней и Елизаветой.
Lifenews
TERRI – путь в звезды! 5
Президент призвал не маскировать любые проекты под нужды обороны
Политика
Президент призвал не маскировать любые проекты под нужды обороны 5
Врачебная тайна всегда трудно устанавливается. Иконка видео
ЧП и криминал
Кто халат надел, тот и доктор: техники фантомных операций 182
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Политика
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц 243
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
В мире
3
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном 3 273
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась Эксклюзив!
Политика
3
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась 3 621
Директор модельного агентства "TERRI" Марианна Прозорова c дочками Анной, Соней и Елизаветой.
Lifenews
TERRI – путь в звезды! 5
Президент призвал не маскировать любые проекты под нужды обороны
Политика
Президент призвал не маскировать любые проекты под нужды обороны 5
Врачебная тайна всегда трудно устанавливается. Иконка видео
ЧП и криминал
Кто халат надел, тот и доктор: техники фантомных операций 182

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео