Какая карма предначертана каждому знаку Зодиака

Душа человека не умирает, а перерождается в новых телах. В каждой новой жизни она должна выполнить определённые задачи, чтобы развиваться и расти. Эти задачи называются кармическими долгами. У каждого кармического долга есть свой смысл, который помогает душе стать лучше.

В жизни каждого человека есть определённый путь, который ему предначертан. Этот путь может быть трудным и тернистым, но он поможет нам стать лучше. Кармическая теория утверждает, что наши прошлые жизни влияют на нашу нынешнюю жизнь. Иногда это влияние может проявляться в виде несвойственных нам черт характера или действий. Это происходит потому, что мы пытаемся справиться с травмами или проблемами, которые мы испытывали в прошлом.

Овен

Овны в прошлых жизнях часто были пассивными и нерешительными. Вы предпочитали избегать конфликтов и не отстаивать свои интересы. В этой жизни Овнам важно научиться быть лидерами, обрести смелость и решительность и не бояться отстаивать свою точку зрения.

Телец

Тельцы часто жили в бедности и лишениях в предыдущих воплощениях. Сейчас вам дается шанс изменить это. Однако важно не поддаваться привычке к экономии, которая может быть вызвана прошлым опытом. Тельцам важно научиться наслаждаться жизнью и не бояться тратить деньги на то, что вам нравится.

Близнецы

Близнецы, в прошлых воплощениях вы были слишком заняты работой или служением другим. Вы не позволяли себе расслабиться и наслаждаться жизнью. В этой реальности вам дается шанс все изменить. Позвольте себе заниматься любимыми вещами и открывать для себя новые эмоции.

Рак

Раки в прошлых жизнях часто были в разъездах, познавая мир и занимаясь торговлей. В этом воплощении вам важно найти стабильность и уют в семье. Вы должны понять, что ни бизнес, ни деньги не заменят вам того, что важнее всего, а именно любовь и поддержка близких людей.

Лев

Львы, которые в этой жизни часто ставят других выше себя, в прошлых воплощениях были слишком жертвенными. Вы забывали о себе, помогая другим. В этой жизни вам стоит научиться заботиться о себе и своих потребностях. Это поможет вам стать более счастливыми и успешными.

Дева

Девы, в предыдущих жизнях вы были сосредоточены на духовности. В этой жизни вам важно вернуться к мирской жизни и испытать все ее эмоции, от негативных до позитивных. Это поможет вам стать более полным и целостным человеком.

Весы

Весы, в предыдущих воплощениях вы часто делали больно другим ради своей выгоды. Сейчас вам требуется постараться стать добрым и сострадательным человеком. Поймите, что окружающие вас люди — это не просто объекты, а личности, заслуживающие вашего уважения.

Скорпион

Скорпионы, в прошлых воплощениях вы часто говорили о других людях, не задумываясь о последствиях. Вы часто судили о людях, основываясь на поверхностных впечатлениях. Сейчас вам стоит научиться быть более сдержанными и объективными в своих оценках. Не стоит говорить о других людях то, что вы не хотели бы услышать о себе.

Стрелец

В предыдущих своих воплощениях Стрельцы часто жили только для себя и своих удовольствий. В этой жизни вам просто необходимо научиться жить для других и для чего-то большего, чем просто материальный мир. Стоит найти баланс между духовностью и удовольствиями.

Козерог

Козероги, которые в прошлой жизни были слишком сосредоточены на семье, в нынешней часто становятся успешными карьеристами. Это их шанс реализовать свой потенциал и найти баланс между личной жизнью и работой.

Водолей

Водолеям в этой жизни нужно научиться быть альтруистами. В прошлых воплощениях вы были эгоистами, которые преследовали только свои интересы. Теперь пришло время научиться помогать другим не из корыстных побуждений, а просто так, из любви к людям.

Рыбы

Рыбы — это души, уже усвоившие уроки. В этой жизни вам предстоит научиться жить в гармонии с собой и окружающим миром. Соблюдайте баланс и будьте искренни с собой и другими. Если вы будете следовать этим принципам, то станете счастливы в этой жизни и не будете иметь кармических долгов в следующей.

Источник: sakhalife