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Контур, который делает лицо более свежим и подтянутым 0 469

Люблю!
Дата публикации: 09.06.2025
BB.LV
Контур, который делает лицо более свежим и подтянутым

Что если мы скажем, только одно простое движение кистью может визуально поднять овал лица, сделать черты более четкими, а взгляд выразительным.

Известный визажист со страницы mister.makeupartist поделился эффективной техникой макияжа, способной мгновенно освежить внешность. Этот метод уже прозвали «магической линией подтяжки».

Что такое «магическая линия» в макияже

Магическая линия — это условная визуальная линия, которая начинается от угла рта и поднимается к верхней части уха, параллельно линии нижней челюсти. Именно вдоль нее следует наносить коррекционные средства: консиллер, контуринг и румяна. Соблюдение этого направления позволяет:

  • Визуально поднять скулы

  • Открыть взгляд

  • Подтянуть контур лица

  • Придать макияжу профессиональный, но одновременно естественный вид

Как выполнить технику «магической линии»

Консиллер — свет в нужном направлении

  • Нанесите небольшое количество консилера от внешнего угла глаза вверх по магической линии.

  • Добавьте точку консилера от угла рта в том же направлении — это поможет визуально приподнять углы губ.

  • Соедините с консилером под глазами (для маскировки темных кругов), но не слишком плотно — избегайте эффекта «маски».

Совет: используйте кремовый консиллер с легкой текстурой и световозвращающими частицами для естественного эффекта.

Контуринг — подчеркивание скул

  • Нанесите контур (бронзер или скульптор) чуть ниже магической линии, начиная из-под скулы и двигаясь по направлению к уху.

  • Плавно растушуйте средство вверх, не вниз — это движение создает иллюзию «лифтинга».

Совет: кремовые текстуры лучше подходят для дневного макияжа и натурального эффекта подтянутости.

Румяная — свежесть

  • Наносите румяна на «яблочки» щек, но растушевывайте вверх к вискам — вдоль той же магической линии.

  • Это придает не только цвет, но и усиливает лифтинговый эффект.

Совет: выбирайте теплые розовые или персиковые оттенки, которые подходят вашему тону кожи.

Оформление глаз — тени

  • При создании макияжа глаз, в том числе во внешнем углу, ориентируйтесь на ту же линию: продолжение нижней линии ресниц вверх.

  • Тень должна «вытягивать» глаз вверх, создавать эффект открытого, приподнятого взгляда.

Совет: техника «лифтинг стрелки» — тонкая линия лайнера или карандаша, направленная к виску — также усиливает эффект подтяжки.

Почему это работает

Эффективность этой техники проста, человеческий глаз воспринимает лицо как гармоничное, когда направление основных черт (скулы, глаза, брови) имеет подъем. Это ассоциируется с молодостью, свежестью и симметрией. С возрастом мышцы и кожа естественно тянутся вниз — именно поэтому такие линии создают визуальный эффект омоложения.

Маленькие секреты

  • Не переусердствуйте с количеством средств. Легкая рука — ключ к естественному результату.

  • Освещение во время макияжа — критически важное. Идеально — дневной свет или кольцевое зеркало.

Макияж не обязательно должен быть сложным. Правильное размещение нескольких ключевых продуктов вдоль условной магической линии позволяет мгновенно изменить форму лица, сделать его более свежим, подтянутым и изящным. И все это без хирургии или сложных техник. Просто попробуйте эту технику и увидите разницу в зеркале.

Источник: tsn

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