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Лето 2025: тренды, которые могут испортить ваш образ 0 321

Люблю!
Дата публикации: 09.06.2025
BB.LV
Лето 2025: тренды, которые могут испортить ваш образ

Стилист поделился новыми модными советами. На этот раз дизайнер назвал тренды, которые нужно избегать летом 2025 года, чтобы выглядеть стильно и элегантно.

Эксперт: Андре Тан, стилист

Тотальная прозрачность

Да, легкость это о лете, но когда видно все — это уже совсем не эстетика. Лучше выбирать полупрозрачные элементы или сочетать с базовыми топами или боди.

Блестящие ткани

Сатин, блестки, металлик — все это классно, но не под палящее солнце и точно не утром. Оставляйте блеск на вечер, а днем выбирайте только матовые и мягкие фактуры.

Ультракороткие вещи

Слишком короткие шорты или юбки всегда риск переборщить. Если каждое движение на контроле, то вряд ли это твой идеальный лук. Лучше выбирать среднюю длину.

Чрезмерный декор

Вещи с обилием воланов, стразов, вырезов и бантиков могут перегрузить образ. Лучше делать один акцент и это поможет выглядеть стильно и элегантно.

Источник: tsn

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