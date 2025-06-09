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Творожное печенье 0 225

Люблю!
Дата публикации: 09.06.2025
BB.LV
Творожное печенье

Такое печенье очень легко приготовить. Творожное печенье конвертиками, подойдет, как десерт к любому чаепитию. Успех гарантирован!

Ингредиенты

сливочное масло - 250 г

мука пшеничная - 400 г

творог - 450 г

сода - ½ ч.л.

сахар ванильный - 15 г

сахар - 1 стакан

корица - 1 ч.л.

Приготовление

В творог добавить растопленное сливочное масло, соду, ванильный сахар и взбить до однородной массы.

Добавить муку и руками тщательно вымесить тесто до однородного состояния..

Накрыть тесто и поставить в холодильник на 40 минут. Охлажденное тесто разделить на две равные части и раскатать из каждого круг толщиной 4-5 мл

Из круга вырезать кружочки диаметром 8-10 см., то же самое повторить из второй половины теста.

В сахарный песок добавить 1 ч.л. корицы и перемешать.

Каждое печенье обмакнуть в сахар с корицей с одной стороны, сложить пополам и вновь обмакнуть с одной стороны, сложить еще раз пополам, чтобы сахар с корицей оказались внутри, и затем обмакнуть вновь в сахар опять с одной стороны и сложить, чтобы получился треугольник. Тесто прижимать не нужно.

Противень застелить кулинарной бумагой и выкладывать печенье сахаром вверх на расстоянии в 2-3 см друг от друга.

Печенье выпекать в духовке 15 минут, при температуре 190°С. Дать печенью остыть.

Совет: в процессе приготовления творожного печенья в тесто вместе с мукой можно добавить пару ложек кокосовой стружки или измельченных грецких орехов.

Источник: mediasole

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