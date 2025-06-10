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4 новых мини-сериала, которые действительно впечатляют 0 387

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Дата публикации: 10.06.2025
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"Друзья и соседи".

"Друзья и соседи".

Мы собрали для вас новые мини-сериалы, которые уже можно смотреть онлайн.

Если вы ищете новые сериалы на вечер, то вам прекрасно подойдут "свежие" истории, которые "уместились" в один сюжет. Смешные или драматические, запутанные и такие, которые хочется посмотреть сразу - каждый выберет что-то для себя, пишет РБК-Украина.

"Друзья и соседи"

Идеальный дом, образцовая семья - мечта каждого. Но что будет, если в один миг жизнь разрушится? Главный герой решил пойти на крайности, но не учел того, что совсем не умеет нарушать правила. И поэтому его афера превратится в очень смешное приключение, за которым интересно наблюдать.

"Дневники убийцы-бота"

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Научная фантастика с черным юмором, которая заставит не только смеяться, но и о многом задуматься. Это история о роботе, который не хочет быть орудием смерти, но должен выполнять приказы. Неожиданно глубокий сюжет с элементами яркого экшена вас едва ли разочарует.

"Бесплатный сыр"

Главный герой возвращается домой из тюрьмы, но все вокруг сильно изменилось. Впрочем, мужчина не хочет просто плыть по течению, а потому пытается придумать что-то, что спасет его от неудач. Смешно, оригинально и точно запомнится - отличный вариант на вечер.

"Отдел нераскрытых дел"

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Это не просто очередной детектив, вас ждет история о следователе, с которым просто невозможно найти общий язык. Острый язык не спасает главного героя от неудач, а все вокруг него - сплошная ложь. Сможет ли он справиться со всем этим?

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#сериалы #кинофильм
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