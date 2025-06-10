Что должно быть в летней косметичке

Лето — это не только пора отпусков, пляжей и легкой одежды, но и серьезное испытание для нашей кожи. Повышенная температура, солнечная активность, влажность и пыль могут превратить даже самую ухоженную кожу в источник проблем. Поэтому правильно собранная летняя косметичка — залог свежего вида, защиты и комфорта.

Эксперт: Николай Ковалев, доктор биологических наук

Солнцезащитные средства — база летнего ухода

Первое и самое главное — это защита от солнца. А потому солнцезащитные средства — это базовый элемент летнего ухода. Даже в городских условиях кожа подвергается воздействию ультрафиолета, который не только вызывает ожоги, но и ускоряет старение кожи.

И сразу важная ремарка — вопреки расхожему мнению, все факторы защиты, от 15 до 50 и выше, дают защиту коже с эффективностью 90–92 %.

А сам фактор стоит подбирать в соответствии с цветотипом. Если условно, то, к примеру, SPF 15 идеально подойдет обладателям смуглой кожи, SPF 30 — тем, у кого кожа светлее, и SPF 50 и выше — тем, кого природа одарила кожей, что называется «кровь с молоком», светлой, тонкой, с мелкими веснушками.

Далее чуть коснемся темы самих фильтров. Они бывают, как мы знаем, физические и химические. Физические фильтры (диоксид титана, оксид цинка) полностью отражают смысл слова sunscreen, солнечный экран. Такие фильтры создают на коже пленочку, которая как бы отражает солнечные лучи, не давая им добраться до поверхности кожи. Часто из-за особенностей состава такие кремы могу оставлять белые пятна на коже и одежде.

Механизм действия химических фильтров (авобензон, октокрилен) очень похож на работу самого меланина, пигмента, который поглощает излучение от солнца и придает нашей коже коричневый оттенок. Химические фильтры действуют точно также, поглощая собой солнечные лучи. Вот только при поглощении остаются продукты распада, окисление, которое затем может спровоцировать раздражение на коже.

Да, химфильтры не оставляют белого следа, что более практично. Однако внешняя эстетика все же недостаточный аргумент против безопасности.

Дополнительно к самому СПФ можно купить средства с антиоксидантами — витамин Е, С, ниацинамид, которые борются с фотостарением. Однако именно защитные функции у данных средств несколько ниже, чем у санскринов, и подойдут скорее в качестве дополнительного ухода.

Легкие увлажняющие средства

На втором месте — легкое, но интенсивное увлажнение. Зимой мы используем плотные кремы, но летом кожа нуждается в легких текстурах: гелях, эмульсиях, флюидах. Они быстрее впитываются, не создают пленку и не перегружают кожу. Особенно хорошо летом работают кремы с легкой водной или гелевой основой — они дарят ощущение свежести и прохлады, не утяжеляя кожу. Такие текстуры идеально подходят для жирной и комбинированной кожи, которая в жару может страдать от перегрева и закупорки пор.

Ключевые ингредиенты — гиалуроновая кислота, которая удерживает влагу, пантенол и алоэ вера для успокоения и восстановления, а также сквалан и бетаин, способные сохранить мягкость кожи даже в самых сухих условиях. Одним из необычных, но все более популярных компонентов в летних увлажняющих средствах становится трепанг — экстракт морского огурца. Он богат коллагеном, аминокислотами и микроэлементами, оказывает мощное регенерирующее и увлажняющее действие. Трепанг помогает улучшить эластичность кожи, укрепляет ее защитный барьер и ускоряет восстановление после воздействия солнца. Благодаря своей биодоступности экстракт трепанга легко проникает в глубокие слои кожи, насыщая ее активными веществами без ощущения тяжести.

Матирующие средства и контроль блеска

Отдельное внимание стоит уделить средствам, контролирующим жирный блеск. В жару сальные железы работают активнее, и макияж быстрее теряет свежесть. Матирующие праймеры, компактные пудры и салфетки для удаления блеска — все это поможет сохранить ухоженный вид в течение дня. В составах ищите каолин, рисовую пудру, салициловую кислоту — они регулируют себум, сужают поры и предотвращают воспаления.

Минималистичный макияж

Летний макияж — это отдельная история. В жаркую погоду хочется минимализма: никакой тяжелой тональной основы или плотного контуринга. Универсальные BB- или CC-кремы с SPF, легкие консилеры, тинты для щек и губ, водостойкая тушь — это основа летнего образа. Кремовые текстуры выглядят естественно, не забивают поры и легко освежаются в течение дня. Блески и бальзамы для губ также стоит выбирать с SPF — губы тоже подвержены солнечным ожогам.

Средства для восстановления кожи

Не забываем о восстановлении кожи после солнца. Гели с алоэ вера, средства с пантенолом и термальная вода в спрее помогут быстро успокоить кожу, снять покраснение и предотвратить шелушение. Такие средства полезно иметь под рукой не только в отпуске, но и в городе — особенно после активного дня на улице.

Дополнительно можно включить в летний уход термальную воду для освежения в течение дня и увлажняющие тканевые маски в качестве экспресс-восстановления после активного дня.

В летнюю косметичку стоит также добавить базовые средства гигиены: дезодорант с мягким составом, мини-формат мицеллярной воды для снятия макияжа, влажные салфетки или антисептик для рук. Все это позволит чувствовать себя комфортно в любой ситуации — будь то поездка в транспорте, день на пляже или прогулка по городу.

Источник: woman