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Что мужчине дает брак: мнение психолога 0 273

Люблю!
Дата публикации: 10.06.2025
BB.LV
Что мужчине дает брак: мнение психолога

По мнение специалиста, брак придаёт мужчине статус в обществе.

Эксперт: Евгения Шурухт, гештальт-терапевт

Свадьба — это то, что даёт мужчине статус. Муж — сколько в этом слове благородства, силы, красоты. И члены семьи, и друзья все начинают воспринимать по-другому. Да и опять же, на работе коллеги тоже начинают воспринимать молодого мужчину человеком ответственным. Да, он точно может выглядеть в глазах общества как человек серьёзный. У него на пальце кольцо, это определённое послание, это тоже текст.

По мнению многих исследователей, семья — это то, о чем мы договорились. Для кого-то семья — это ячейка общества, для кого-то семья — это возможность родить детей, для кого-то — это то, что позволяет совместно экономически выжить и так далее. И в этом смысле очень много будет зависеть от того, в какой мы культуре живем, какие ценности, какие традиции, какой опыт есть у этих молодых людей, что они вообще в своей жизни видели, и что они хотят.

Например, повторить свою родительскую семью, потому что там было классно, и они хотят теперь так же. Или, наоборот, я сделаю всё, как не было в моей семье, чтобы не повторять ошибок моих родителей.

Источник: woman

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