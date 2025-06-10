Не переходи дорогу: самые мстительные знаки зодиака

Конечно, каждый человек должен стремиться к прощению окружающих, он должен развивать в себе доброту, но иногда индивиду это бывает не под силу. Временами человек мечтает отомстить своим обидчикам и сделать так, чтобы весь негатив им вернулся.

Астрологи говорят о том, что некоторые знаки зодиака отличаются решимостью, когда речь идет о мести. Они действительно готовы ответить обидчикам, если вдруг те как-то им насолили. Про кого же можно сказать такое? Каким знакам зодиака лучше не переходить дорогу, потому что они не остановятся в своей мести?

Телец

У Тельца есть внутренний стержень, а также по-настоящему стойкий и непоколебимый характер. Если кто-то обидит Тельца, тот покажет оппоненту все свое упрямство и безжалостность, он обязательно испортит жизнь тому, кто пошел против него. При этом Тельцы очень терпеливые, поэтому они могут подавать месть холодной, они дождутся удобного момента, прежде чем нанести человеку удар. Да, с Тельцом лучше не связываться, потому что в конечном итоге он не откажется от своего возмездия и действительно успокоиться, лишь когда его враг серьезно пострадает.

Скорпион

Не стоит забывать о том, что Скорпион находится под управлением Плутона — напряженной и страстной планеты, которая ничего не прощает. Если человек вдруг обидел Скорпиона, тот сразу же перестает контролировать свои негативные эмоции. При этом Скорпион может на некоторое время взять себя в руки, чтобы вернуть человеку его долг, когда придет время. В своей мести Скорпионы могут быть по-настоящему целеустремленными, поэтому не стоит надеяться на то, что они когда-то забудут о том, что человек им сделал, они будут помнить об этом всю жизнь. И даже когда отомстят, они все равно будут относиться к обидчику с пренебрежением.

Козерог

Это очень методичный и спокойный знак зодиака, поэтому сначала может показаться, что он никому не будет мстить. Но на самом деле Козероги так же, как Скорпионы и Тельцы, не будут рвать и метать. Это Овен может взорваться и затем забыть об обиде, но Козерог так не поступит. Он будет планировать свое отмщение. Козерог обязательно дождется, когда его противник добьется в чем-то успеха, чтобы затем показать окружающим все его минусы. Козерог разузнает всю неприглядную информацию о человеке, чтобы потом испортить ему репутацию.

Источник: sakhalife