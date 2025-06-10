Baltijas balss logotype

Неудобная правда: почему секс после измены становится лучше 0 571

Люблю!
Дата публикации: 10.06.2025
BB.LV
Неудобная правда: почему секс после измены становится лучше

Измена — это взрыв. Разрушающий все: доверие, безопасность, представление о себе. Но в эпицентре этого взрыва нередко рождается парадокс — секс становится интенсивнее, откровеннее, живее.

Дипломированный сексолог, секс-тренер и эксперт по семейным отношениям Артем Герасимов делится секретами о том, почему секс после измены может стать ярче.

1. Секс как акт агрессии

После измены физическая близость перестает быть просто удовольствием. Она превращается в:

Доказательство: «Я все еще могу тебя завести»,

Месть: «Ты мой, даже если не хочешь»,

Соперничество: «Я лучше того/той, с кем ты был». Это нелюбовь. Это битва за территорию, где тела становятся оружием.

2. Разрушение табу

Пока в отношениях царила иллюзия верности, вы оба играли роли: примерного мужа, прилежной жены, приличных людей. Измена срывает маски.

Теперь можно:

  • Говорить то, что раньше боялись: «Мне нравится, когда больно»,

  • Делать то, чего прежде стыдились (ревность «разрешает» жесткость),

  • Быть собой — потому что хуже уже не будет.

3. Ревность — природный допинг

Научный факт: ревность стимулирует выброс дофамина — того самого нейромедиатора, который отвечает за влечение и азарт.

После измены вы хотите партнера сильнее, потому что:

  • Он стал дефицитом (кто-то другой уже «попробовал»),

  • Включился режим собственника («Забрать обратно» — древний инстинкт),

  • Сравнение возбуждает («А чем я хуже?»). Это не про любовь. Это про охоту.

4. Боль как афродизиак

Страдание и страсть идут рука об руку.

  • Обида трансформируется в возбуждение,

  • Унижение — в жажду доминировать,

  • Страх потери — в животную цепкость.

Вы не просто занимаетесь сексом. Вы доказываете, что еще не проиграли.

Что дальше?

Если секс стал лучше — это не исцеление. Это симптом.

  • Используйте этот импульс, чтобы пересмотреть отношения: новые правила, новые границы.

  • Или признайте: вас связывает не любовь, а зависимость от эмоциональных американских горок.

Измена не делает секс лучше. Она просто показывает, каким он мог бы быть, если бы вы не боялись своих желаний. Но цена этого знания — разрушенное доверие. Стоило ли оно того? Ответ — только ваш.

Измена обнажает то, что годами пряталось за фасадом «нормальных» отношений: подавленную агрессию, неудовлетворенные желания, страх быть ненужными. И да — после нее секс может стать ярче. Потому что, наконец, разрешено то, что раньше запрещалось даже в мыслях.

Но это не новое начало. Это — аварийный выход. Последняя попытка встряхнуть отношения, которые задыхались без честности. Вопрос не в том, почему секс стал лучше. Вопрос в том, почему для этого понадобилось предательство.

Если единственный способ почувствовать страсть — разрушить доверие, значит, дело не в измене. Проблема — в вас двоих.

Стоит ли платить такую цену за временный огонь? Или, может, проще сжечь правила, а не друг друга? Выбор — за вами. Но помните: настоящая близость начинается не после взрыва, а вместо него.

Читайте нас также:
0
1
0
0
0
1

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Новое качество и глубина: как меняется секс после 50 и как сохранить удовольствие
Новое качество и глубина: как меняется секс после 50 и как сохранить удовольствие
Замуж за иностранца: полезные советы
Замуж за иностранца: полезные советы
Созданы друг для друга: самые лучшие и полезные сочетания продуктов
Созданы друг для друга: самые лучшие и полезные сочетания продуктов
Можно ли ходить летом без бюстгальтера: 5 правил, о которых должна знать каждая женщина
Можно ли ходить летом без бюстгальтера: 5 правил, о которых должна знать каждая женщина
Что случиться с кожей, если уменьшить употребление кофе?
Что случиться с кожей, если уменьшить употребление кофе? 336
Не храните в холодильнике: 7 продуктов, которым противопоказаны низкие температуры
Не храните в холодильнике: 7 продуктов, которым противопоказаны низкие температуры 510
Ученые доказали, что этот продукт может помочь людям с повышенным артериальным давлением
Ученые доказали, что этот продукт может помочь людям с повышенным артериальным давлением 450
Как привычка постоянно думать о будущем может испортить вам жизнь в настоящем
Как привычка постоянно думать о будущем может испортить вам жизнь в настоящем 261

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Директор модельного агентства "TERRI" Марианна Прозорова c дочками Анной, Соней и Елизаветой.
Lifenews
TERRI – путь в звезды! 8
Президент призвал не маскировать любые проекты под нужды обороны
Политика
Президент призвал не маскировать любые проекты под нужды обороны 9
Врачебная тайна всегда трудно устанавливается. Иконка видео
ЧП и криминал
Кто халат надел, тот и доктор: техники фантомных операций 183
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Политика
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц 245
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
В мире
3
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном 3 274
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась Эксклюзив!
Политика
3
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась 3 625
Директор модельного агентства "TERRI" Марианна Прозорова c дочками Анной, Соней и Елизаветой.
Lifenews
TERRI – путь в звезды! 8
Президент призвал не маскировать любые проекты под нужды обороны
Политика
Президент призвал не маскировать любые проекты под нужды обороны 9
Врачебная тайна всегда трудно устанавливается. Иконка видео
ЧП и криминал
Кто халат надел, тот и доктор: техники фантомных операций 183

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео