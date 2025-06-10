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Офисный этикет: что есть на обед на работе, чтобы не испортить отношения с коллегами 0 298

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Дата публикации: 10.06.2025
BB.LV
Офисный этикет: что есть на обед на работе, чтобы не испортить отношения с коллегами

От пахучих продуктов до громких и отвлекающих звуков еды — существует множество факторов, которые могут испортить отношения с коллегами. По мнению эксперта, их следует избегать.

«Нет ничего хуже неприятного запаха, распространяющегося в воздухе», — заявила эксперт по этикету Элизабет Сус.

«Он может появиться, когда вы открываете холодильник, чтобы достать свой обед, или от разогретого ужина коллеги в общей микроволновке», — добавила она.

По словам Сус, основательницы Школы этикета и протокола Ауэрсмонт, ваши пахучие обеды замечают коллеги — и это им совсем не нравится.

Эксперт рассказала, какие продукты не стоит приносить на работу, особо подчеркнув необходимость избегать блюд из морепродуктов.

«Список продуктов, которые не стоит приносить на работу, включает: рыбные блюда (например, консервы из лосося и тунца),яйца и блюда из них, блюда с чесноком, блюда из крестоцветных овощей(таких как капуста кейл, брюссельская капуста, обычная капуста, цветная капуста или брокколи), а также необычные продукты для разогрева в микроволновке, например, попкорн», — перечислила она.

Сус заверила офисных работников, что они по-прежнему могут наслаждаться этими продуктами, просто стоит переосмыслить место их приема.

«Если вам необходимо принести эти продукты на работу по диетическим причинам или для поддержания здоровья, лучше съесть их за пределами здания, в общей зоне отдыха или на парковой скамейке, подальше от других», — посоветовала она.

Хотя может показаться естественным взять еду к своему рабочему столу, Сус призывает людей находить другое место ради комфорта окружающих.

«Когда вы едите за своим столом, запах горячей еды, распространяющийся по офису, может отвлекать и быть неприятным для некоторых», — отметила она.

Не только запахи еды могут отвлекать в офисе. Сус напомнила, что, хотя у вас может быть обеденный перерыв, важно помнить, что не все остальные в этот момент отдыхают.

«Поймите, что люди могут продолжать работать и разговаривать по телефону», — напомнила эксперт.

Сус настоятельно рекомендовала «осознавать», какие звуки издает ваш обед, если вы едите за своим столом.

«Супы, чипсы, сырые овощи, крекеры и шуршание упаковки могут мешать и раздражать коллег во время их работы», — указала она.

Она добавила: «Звуки прихлебывания, хруста, жевания с открытым ртом и шуршание оберток могут отвлекать и раздражать».

Эти правила распространяются и на приемы пищи с коллегами на мероприятиях. Сус настаивает на соблюдении дополнительных норм.

Она рекомендует заказывать блюда, которые позволяют вам выглядеть сдержанно и внимательно к коллегам.

«Не заказывайте блюда, которые вы не знаете, как есть, если только вы все вместе не исследуете новые кухни», — посоветовала она.

«Будьте внимательны к тем, у кого есть религиозные и/или культурные предпочтения в еде. Вы можете спросить, допустимо ли есть такие продукты при них, или решить заказать то, что вам нравится, в другой день», — продолжила она.

Наконец, Сус отметила, что лучше избегать заказа алкогольных напитков в течение дня.

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#работа #еда
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