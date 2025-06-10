Пять подарков, которые могут вас сглазить

Каждый подарок — это обмен энергией между людьми. И некоторые хотят таким образом навести на вас порчу или сглаз.

Эксперт: Кажетта Ахметжанова, шаманка, ясновидящая, астролог и звезда «Битвы экстрасенсов»

По ее мнению, опасность в том, что вы можете каждый день находиться рядом с этим подарком или даже часто использовать его, тем самым сильнее притягивая негативный посыл.

«Отрицательная энергетика предмета проявляется проблемами со здоровьем, финансами, безопасностью, ссорами с родными и близкими», — предупредила ясновидящая. Эксперт назвала пять подарков, которые способны сглазить человека.

Картины или статуэтки с изображением глаз

Аккуратно стоит принимать вещи, где нарисованы глаза, от людей, с которыми у вас не самые близкие отношения или недавно был конфликт, рассказала шаманка:

«Через такие предметы они могут навести неблагоприятную энергетику, усилить чувство тревоги и страха. Глаза — символ души, другого взгляда, ясновидения. Поэтому вы можете начать ощущать, что за вами как будто следят в доме. Старайтесь не вешать картины с изображением глаз в спальне, гостиной. Фигурки лучше ставить так, чтобы не было прямого зрительного контакта с ними».

Желательно, если перед ней будет другой предмет, например непрозрачная ваза, шкатулка, посоветовала ясновидящая. Это поможет минимизировать риск сглаза.

Пустой кошелек

По словам эксперта, спугнуть финансовую удачу может подарок в виде пустого кошелька или сумки:

«Таким жестом дарящий как бы ненароком желает вам непростых отношений с деньгами, безработицу, бедность. По возможности договоритесь заранее, чтобы внутрь положили любую купюру. Подойдут даже монеты, которые будут звенеть. Это, наоборот, только привлечет финансовое благополучие. Или отправьтесь с дарящим в магазин сумок и кошельков, чтобы самостоятельно выбрать то, что понравится именно вам. Такой жест не будет считаться попыткой вас сглазить».

Острые предметы

Сюда можно отнести декоративные и кухонные ножи, наборы иголок для шитья, ножницы, перечислила Кажетта.

«Предметы с острыми концами опасно принимать в качестве подарка. Они притянут за собой семейные конфликты, разногласия, риск травм или порезов», — объяснила ясновидящая. Если вам уже подарили ножницы или набор иголок, промойте их соленой водой, вытрите насухо и обведите горящей свечой по краям, порекомендовала шаманка:

«Оставьте на день на подоконнике, желательно на солнце, направив острием на улицу. Прочитайте молитву, чтобы деактивировать негативный замысел».

Украшения с неизвестными вам символами

Осторожно принимайте различные браслеты или кулоны с фигурками, которых вы не знаете:

«Например, вам могут вручить подвеску с божествами или древними символами малоизвестной культуры. Такие предметы опасны тем, что вплетаются в вашу религию или мировоззрение и приводят к дисбалансу. Это может выражаться плохим самочувствием, спутанностью сознания, нерешительностью».

Прежде чем принять такие украшения, спросите у дарящего, что это обозначает и почему он выбрал именно это для вас. Узнайте больше про значение фигурки и только потом решайте — принимать или отказываться, подчеркнула шаманка.

Декоративная пустая бутылка

Эксперт также считает, что различные поделки из стеклянных бутылок могут принести проблемы со здоровьем, усилением пагубных зависимостей.

«_Также это символ внутренней пустоты, отсутствия эмоций, обреченности. Через пустую бутылку легко передать порчу, которая будет отнимать у вас энергию и жизнерадостность. Если вам понравился подарок, но не хотите, чтобы сила сглаза сработала — наполните бутылку чем-либо.

Используйте как вазу, подсвечник или насыпьте в нее монеты, декоративные камни, крупный бисер. Напишите на листочке молитву, сверните трубочкой и поместите внутрь_», — заключила ясновидящая.

Источник: woman