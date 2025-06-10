Сексуальное образование для взрослых: чего мы не знает о своем теле

Часто знание своего тела включает именно представление о телесных возможностях и потребностях, связанных с сексуальностью, а также умение управлять этим и взаимодействовать с интимным партнером. Но если мы посмотрим на наших девушек и женщин, то увидим обратную картину. В умах многих застрял стереотип, что безграмотность и низкая информированность об интимной норме связаны с нравственностью. Гинеколог считает, что ничего общего между неадекватным представлением о своем теле и этикой нет. Важно понять, почему необходимо изучать собственное тело, учиться распознавать его тайные сигналы.

Эксперт: Екатерина Макарова, гинеколог

Причины полового невежества

Первым делом — математика и литература**

Первая причина очень банальная. Многие до сих пор верят, что воспитание в духе «умственное развитие и общественная деятельность важнее телесных потребностей и личных интересов» благороднее и правильнее.

«Родители поощряют хорошую учебу, участие в олимпиадах и школьных мероприятиях, всячески пытаясь затормозить половое развитие, в надежде, что все само придет и ребенок еще успеет освоиться. В результате часто к моменту паспортного совершеннолетия человек совершенно не готов к изменениям в своем теле и не понимает, как их принимать и с этим справляться», — говорит медик.

То, что вслух называть стыдно

Вторая причина — семантический провал в области интимного языка.

«У нас не принято называть части тела своими именами. Долгое время родители избегают названий, предпочитая всячески обходить предмет разговора указательными местоимениями: "Помой это, вытри получше то". А затем, когда уже совсем нельзя обойтись туманными выражениями, переходят на птичий детский язык», — поясняет гинеколог.

В результате, ребенок знает, что у него есть рука, нога, нос. В сознании есть четко сформированные понятия об этих частях тела и представления о них. А в области интимных частей — ментальный провал. Нет ни названий, ни представлений. Современному сексологу приходится сталкиваться с большим сопротивлением со стороны родителей, чтобы научить их пользоваться медицинскими названиями органов типа «Пенис» и «Вульва».

Взрослому человеку сложно разобраться с интимной сферой, если он не знает, что у него там, либо знает, что есть «Краник». Такое самоопределение отсылает его к детским впечатлениям, и к зрелым реакциям такой человек не готов.

Ханжество

Людям кажется, что гарантия обретения большой любви и статуса приличного человека — это незнание сути процессов, происходящих в теле и неумение управлять ими. Как будто чем ты асексуальнее, тем нормальнее.

Но в жизни все не так. Сегодня одиночество, тревожность по поводу невозможности установить партнерские отношения, осознание своей нереализованности, неудовлетворенности в связи с невозможностью найти пару — большая проблема. И корни этой проблемы упираются в сложности интеграции сексуальности в поведение и образ жизни взрослых людей. В итоге, все хотят, но никто не знает как.

От незнания «теории» — к провалу в практике

«Как эксперт, скажу, что женщина за 30 не соответстует ожиданиям партнеров от себя, если она не знает у не понимает, что ей приносит удовольствие, как управляться во время соития с мужчиной, почему физиологически некоторые процессы протекают в женском и мужском организме так, а не иначе. Малоопытность не к лицу зрелой женщине и часто отталкивает кавалеров от общения с ней. Претендент на ее руку и сердце хочет быть ее партнером, а не воспитателем. Более того, малоопытная девушка часто долго раскачивается и выдает реакции "не в кассу", и на ярмарке невест ее обходят более смелые и опытные кандидтки», — предупреждает Екатерина Макарова.

Что могло считается критерием адекватности восприятия женщиной своего тела и знаний о нем в возрасте старше 30 лет? Здесь у нас умещается всего 4 пункта: это четкие представления о своем возбуждении, о возбуждении мужчины, навык интимной коммуникации что-либо попросить и в чем-либо отказать.

Проведите самопроверку. Если вам кажется, что в одном из этих пунктов вы недостаточны, то пора подкачать умения!

Источник: woman