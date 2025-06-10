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Вместо сырников: завтрак за 10 минут 0 2928

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Дата публикации: 10.06.2025
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Вместо сырников: завтрак за 10 минут

Эти творожные конвертики — отличная альтернатива привычным сырникам или оладьям. Готовятся без дрожжей и без лишних хлопот, всего за 10 минут. Начинка нежная, тесто мягкое, а хрустящая корочка из сливочного масла делает их просто непревзойденными. Попробуйте приготовить на завтрак — семья будет в восторге.

Вам понадобится:

вода — 100 мл.;

мука — 150 г;

соль — 1 г;

сливочное масло — для смазывания.

Для начинки:

творог кисломолочный — 200 г;

зеленый лук — 50 г;

соль — 4 г;

яйцо — 1 шт.

Для раскатывания:

мука — 15 г;

крахмал — 15 г.

Способ приготовления

В миске смешать воду с солью. Постепенно добавить просеянную муку, замесить мягкое эластичное тесто. Накрыть пищевой пленкой и оставить на 10 минут.

Для начинки соединить творог, мелко нарезанный зеленый лук, соль и яйцо. Перемешать до однородности.

Тесто поделить на 4 части, сформировать шарики. На столе смешать крахмал с мукой, каждый шарик раскатать в тонкий круг. Смазать сливочным маслом, выложить начинку и сформировать плотные конвертики, залепляя края. Смазать тесто сверху маслом.

Жарить на сковороде с растопленным сливочным маслом под крышкой по 4-5 минут с каждой стороны до золотистой корочки.

Источник: novyny.live

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