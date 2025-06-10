Вместо сырников: завтрак за 10 минут

Эти творожные конвертики — отличная альтернатива привычным сырникам или оладьям. Готовятся без дрожжей и без лишних хлопот, всего за 10 минут. Начинка нежная, тесто мягкое, а хрустящая корочка из сливочного масла делает их просто непревзойденными. Попробуйте приготовить на завтрак — семья будет в восторге.
Вам понадобится:
вода — 100 мл.;
мука — 150 г;
соль — 1 г;
сливочное масло — для смазывания.
Для начинки:
творог кисломолочный — 200 г;
зеленый лук — 50 г;
соль — 4 г;
яйцо — 1 шт.
Для раскатывания:
мука — 15 г;
крахмал — 15 г.
Способ приготовления
В миске смешать воду с солью. Постепенно добавить просеянную муку, замесить мягкое эластичное тесто. Накрыть пищевой пленкой и оставить на 10 минут.
Для начинки соединить творог, мелко нарезанный зеленый лук, соль и яйцо. Перемешать до однородности.
Тесто поделить на 4 части, сформировать шарики. На столе смешать крахмал с мукой, каждый шарик раскатать в тонкий круг. Смазать сливочным маслом, выложить начинку и сформировать плотные конвертики, залепляя края. Смазать тесто сверху маслом.
Жарить на сковороде с растопленным сливочным маслом под крышкой по 4-5 минут с каждой стороны до золотистой корочки.
Источник: novyny.live
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