5 женских страхов, от которых можно и нужно избавиться: советы психолога

Многим женщинам знакомо состояние, когда внешне все будто в порядке — уютная квартира, любящая семья, успешная карьера. Но внутри — тревожность, напряжение, ощущение, будто в какой-то момент все может рухнуть.

За этим состоянием часто стоят страхи, о которых не принято говорить вслух: страх быть одной, не справиться, не соответствовать. Эти переживания становятся фоном — незаметным, но изматывающим. Они снижают уровень психологического благополучия и мешают чувствовать себя по-настоящему счастливой. Вместе с психологом, экспертом-практиком, исследователем, автором собственных методик по работе с психологическими травмами Никой Болзан мы разберем, откуда берутся эти страхи, как они влияют на нашу жизнь и можно ли с ними что-то сделать.

1 страх. Остаться одной и быть ненужной

Он звучит по-разному. Для кого-то — это мысль: «Я не замужем — значит, со мной что-то не так». Для другой — боль от того, что в браке нет детей. А кто-то чувствует одиночество, несмотря на наличие семьи и партнера. Учеными доказано, что одиночество и социальная изоляция оказывают глубокое влияние на эмоциональное состояние женщин. Отсутствие регулярного общения и поддержки приводит к усилению тревожности, подавленности и ощущению пустоты.

«Одиночество может быть внешним, а может — внутренним. Женщина может находиться в отношениях, но ощущать себя невидимой, неуслышанной, как будто эмоционально ее рядом нет. Этот страх особенно силен у тех, кто в детстве чувствовал себя лишним или незамеченным. Тогда, чтобы заслужить внимание, приходилось быть „удобной“ — не плакать, не злиться, не мешать. И уже взрослая женщина продолжает бояться: если она покажет свою настоящую себя, то окажется ненужной», — рассказывает психолог.

Но важно понимать: потребность в близости — не слабость. А одиночество — не приговор. С этим можно работать, восстанавливая свой уровень психологического благополучия.

2 страх. Быть отвергнутой

Глубинный страх, с которым сталкиваются многие женщины, — это страх быть непонятой, осмеянной, отвергнутой, если показать свои настоящие чувства. Это касается всего: от просьбы о помощи до выражения недовольства в отношениях.

«Такой страх часто формируется в семьях, где эмоции не принимались. Когда девочка плакала, а ей говорили: „не ной“, когда злилась — „перестань истерить“. Внутри формируется убеждение: мои чувства — это проблема. Вырастая, женщина учится не просить, не жаловаться, не делиться. Ее цель — не показать себя слабой. Но за внешней силой может скрываться глубокая уязвимость. И пока страх отвержения управляет жизнью, настоящая близость невозможна. Принятие своих чувств — это важный шаг к внутренней свободе и восстановлению психологической устойчивости», — подчеркивает наш эксперт.

3 страх. Не соответствовать ожиданиям

Женщина «должна» быть хорошей матерью, внимательной партнершей, отличным специалистом, ухоженной, спокойной и «благодарной за все». Этот набор негласных обязательств становится невидимой рамкой, в которую многие пытаются втиснуться ценой своего комфорта и здоровья.

«Страх не соответствовать этим ожиданиям проявляется в тревоге, вине, внутренней гонке за идеалом. Часто он идет из семейного сценария, где любовь нужно было заслуживать — пятерками, достижениями, послушанием. В результате женщина оценивает себя по внешним критериям: насколько правильно живет, насколько нравится, насколько удобна для окружающих. И постепенно теряет контакт с собой», — поясняет Ника.

По словам нашего эксперта, это состояние приводит к эмоциональному выгоранию, ощущению пустоты и снижает уровень психологического благополучия. Но выйти из этого сценария возможно — стоит лишь начать ставить себя в центр своей жизни. Не вместо других, а рядом с ними.

4 страх. Постареть и стать незаметной

С годами многие женщины начинают чувствовать, будто их ценность уходит вместе с молодостью. Этот страх — не только о внешности. Он о том, чтобы больше не быть нужной, желанной, заметной. Психолог: «Общество культивирует молодость, делая женскую красоту чем-то временным. Важно быть „в форме“, без морщин и всегда отдохнувшей. Но когда внимание сосредоточено только на внешности, теряется связь с внутренним».

Тревожность по поводу старения у женщин тесно связана с чувством внутренней подавленности. Особенно уязвимыми оказываются те, кто воспринимает возраст как потерю привлекательности и значимости. Под давлением стандартов молодости и страха стать «невидимой» женщины начинают терять уверенность в себе. «Здесь важно не застревать в борьбе за моложавую внешность, а учиться видеть свою глубину, зрелость, ценность. Это — важный шаг к восстановлению психологической устойчивости», — подчеркивает специалист.

5 страх. Потерять контроль

Он часто возникает у женщин, которые привыкли держать все под контролем — эмоции, быт, отношения, жизнь. Внутри звучит мысль: «Если я отпущу — все рухнет». «Потребность контролировать часто возникает из хаотичного, небезопасного детства, где не на кого было опереться, и приходилось слишком рано взрослеть. Такие женщины кажутся сильными, но внутри живет постоянное напряжение. Контроль становится способом выживания. Именно он мешает отдыхать, делегировать, просить. А в долгосрочной перспективе приводит к апатии, выгоранию и снижению уровня психологического благополучия», — говорит психолог.

Учиться отпускать — страшно. Но это путь к свободе. С опорой на себя и поддержку извне, можно научиться не только держаться, но и жить.

Как помочь себе избавиться от страхов

Если у вас есть хоть один из этих страхов, то вы можете помочь себе освободиться от них. Вот что рекомендует делать психолог.

Признать, что страх — это не слабость, бояться — естественно, страхи — часть человеческого опыта. Они не делают вас неправильной. Они говорят о том, что для вас действительно важно.

Анализировать страх, а не подавлять его — задайте себе вопрос: «Почему я боюсь? Чего мне не хватает?» За каждым страхом скрыта реальная потребность, которую важно услышать.

Слушать себя, а не только внешние ожидания — путь к себе начинается с простых, но важных вопросов: «Чего хочу я? Что для меня сейчас важно?» Чем больше внутреннего контакта — тем выше уровень психологического благополучия.

Формировать внутренние опоры — если в детстве вам не хватило поддержки, сегодня вы можете стать опорой для себя. Это навык, который развивается через заботу: честные внутренние диалоги, уважение к чувствам, готовность быть с собой даже в трудные моменты. Внутренняя опора — это ощущение: «Я с собой. Я себя не брошу».

Развивать самосострадание — известно, что люди с высоким уровнем самосострадания легче переживают стресс, лучше справляются с трудностями и не подавляют эмоции. Такое отношение к себе помогает сохранить эмоциональное равновесие.

Обращаться за поддержкой — не обязательно справляться в одиночку. Разговор с психологом или участие в группе поддержки могут стать первым шагом к восстановлению внутренней опоры и чувства собственной ценности.

«Бояться — это не стыдно. Стыдно притворяться, что вам никогда не бывает страшно. Страх не делает вас слабой — он делает вас живой. И каждый раз, когда вы выбираете не убегать от него, а прислушаться, — вы возвращаете себе себя. Женская сила не в том, чтобы быть безупречной, а в честности, уязвимости, в том, чтобы сказать себе: „Мне страшно, но я знаю, что делать“. Путь к себе начинается не с героизма, а с внутреннего согласия: смотреть в глаза своим чувствам, идти шаг за шагом, доверяя себе — даже тогда, когда еще не виден весь маршрут. Именно в этом и появляется настоящая уверенность — когда ты слышишь себя и выбираешь себя, несмотря ни на что», — объясняет Ника.