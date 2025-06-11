Церкариоз: почему нельзя купаться в пруду, где плавают утки

Летний отдых у воды может омрачиться неприятным заболеванием — церкариозом, или «зудом купальщика». Это аллергическая реакция на личинки паразитов, обитающих в водоемах. Рассказываем, как распознать симптомы, чем лечить и какие меры профилактики помогут избежать заражения.

Что такое церкариоз?

Церкариоз — это кожное заболевание, вызванное личинками паразитических червей (церкариями). Они живут в воде и обычно паразитируют на утках, чайках и других водоплавающих птицах.

Как происходит заражение?

Птицы выделяют яйца паразитов в воду.

Из них выходят личинки, которые заражают улиток-прудовиков.

В теле моллюсков развиваются церкарии — они снова попадают в воду и ищут нового хозяина (птицу).

Если церкарии попадают на кожу человека, они не могут развиваться дальше, но вызывают аллергическую реакцию: зуд, сыпь и воспаление.

Симптомы зуда купальщика (церкариоза)

Красная сыпь (похожа на укусы комаров).

Сильный зуд (усиливается через несколько часов).

Отек и жжение в местах поражения.

В редких случаях — повышение температуры.

Симптомы появляются через 10–60 минут после купания и могут сохраняться до 2 недель.

Где можно заразиться церкариозом?

Церкариоз распространен в стоячих и слабопроточных водоемах, особенно:

Мелководье (где плавают утки и чайки)

Заросшие участки (много улиток и растительности)

Теплая вода (выше +20°C)

Как лечить церкариоз?

Промыть кожу чистой водой и протереть жестким полотенцем (это помогает удалить часть личинок).

Принять антигистаминные препараты — снимают зуд и воспаление.

Использовать мази для уменьшения раздражения.

Не расчесывать сыпь — можно занести инфекцию.

Если зуд не проходит или усиливается, обратитесь к врачу.

Как избежать заражения?

Купайтесь только в проверенных местах (реки с течением, официальные пляжи).

Избегайте водоемов с утками и улитками.

Не заходите в воду надолго— чем дольше контакт, тем выше риск.

После купания сразу вытирайтесь полотенцем и принимайте душ.

Не используйте жирные кремы перед купанием — они не защищают, а могут усилить прилипание личинок.

Мнение эксперта:

"Церкариоз не опасен для жизни, но вызывает дискомфорт. Лучшая профилактика — выбирать безопасные места для купания и соблюдать гигиену после контакта с водой".