Церкариоз: почему нельзя купаться в пруду, где плавают утки

Летний отдых у воды может омрачиться неприятным заболеванием — церкариозом, или «зудом купальщика». Это аллергическая реакция на личинки паразитов, обитающих в водоемах. Рассказываем, как распознать симптомы, чем лечить и какие меры профилактики помогут избежать заражения.
Что такое церкариоз?
Церкариоз — это кожное заболевание, вызванное личинками паразитических червей (церкариями). Они живут в воде и обычно паразитируют на утках, чайках и других водоплавающих птицах.
Как происходит заражение?
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Птицы выделяют яйца паразитов в воду.
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Из них выходят личинки, которые заражают улиток-прудовиков.
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В теле моллюсков развиваются церкарии — они снова попадают в воду и ищут нового хозяина (птицу).
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Если церкарии попадают на кожу человека, они не могут развиваться дальше, но вызывают аллергическую реакцию: зуд, сыпь и воспаление.
Симптомы зуда купальщика (церкариоза)
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Красная сыпь (похожа на укусы комаров).
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Сильный зуд (усиливается через несколько часов).
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Отек и жжение в местах поражения.
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В редких случаях — повышение температуры.
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Симптомы появляются через 10–60 минут после купания и могут сохраняться до 2 недель.
Где можно заразиться церкариозом?
Церкариоз распространен в стоячих и слабопроточных водоемах, особенно:
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Мелководье (где плавают утки и чайки)
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Заросшие участки (много улиток и растительности)
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Теплая вода (выше +20°C)
Как лечить церкариоз?
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Промыть кожу чистой водой и протереть жестким полотенцем (это помогает удалить часть личинок).
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Принять антигистаминные препараты — снимают зуд и воспаление.
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Использовать мази для уменьшения раздражения.
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Не расчесывать сыпь — можно занести инфекцию.
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Если зуд не проходит или усиливается, обратитесь к врачу.
Как избежать заражения?
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Купайтесь только в проверенных местах (реки с течением, официальные пляжи).
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Избегайте водоемов с утками и улитками.
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Не заходите в воду надолго— чем дольше контакт, тем выше риск.
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После купания сразу вытирайтесь полотенцем и принимайте душ.
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Не используйте жирные кремы перед купанием — они не защищают, а могут усилить прилипание личинок.
Мнение эксперта:
"Церкариоз не опасен для жизни, но вызывает дискомфорт. Лучшая профилактика — выбирать безопасные места для купания и соблюдать гигиену после контакта с водой".
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