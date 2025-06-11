Что такое «гормональное эхо» и почему важно дать себе время после расставания

Многие специалисты не рекомендуют вступать в новые отношения сразу после расставания. Психолог рассказал, почему нужно взять паузу после разрыва и когда можно начинать новый роман.

Эксперт: Андрей Зберовский, психолог

Возникает «эффект переноса»

По словам специалиста, существует такое понятие, как «эффект переноса», или «гормональное эхо». Оно возникает после расставания из-за действия гормонов на человека.

— Например, у мужчины были отношения на протяжении какого-то времени. Неважно, как долго они длились. Его возлюбленная вызывала у него положительные эмоции, благодаря ей вырабатывались гормоны серотонин, эндорфин, окситоцин, тестостерон. В организме был запущен целый ряд гормональных и химических процессов. Эта «биохимическая лаборатория» работала и разогналась как паровоз, а потом его любимый человек исчез из жизни. И это вызывает гормональную ломку в организме, которая похожа на наркотическую, — рассказал психолог.

Специалист отметил, что если человек быстро находит пару после разрыва, то из-за бушующих гормонов он переносит чувства из старых отношений на нового человека.

— Мужчине плохо, его тянет к бывшей, он думает только о ней. Нашим гормонам нужен выход. Если в спешке ударными темпами человек знакомится с новым партнером, то происходит эффект переноса. Он вываливает свою любовь к бывшему партнеру на нового человека. Мужчина отдает новой половинке не те чувства, которые она заслужила, а передает то, что чувствует к другому человеку, — объяснил Зберовский.

Снижается критическая оценка нового партнера

Специалист предупредил, что если начинать новые отношения слишком быстро, есть вероятность выбрать не того человека — в спешке снижаются разборчивость и критичное отношение к партнеру.

— Мужчина ускоренными темпами влюбляется в новую девушку, а уровень его разборчивости снижается. Гормональное эхо снижает критичность оценки другого человека. Абы кто, лишь бы я был не один. В суете и в спешке многие выбирают в пару тех, кто им подходит даже меньше, чем тот человек, который был ранее. Новый партнер получает к себе не то отношение, которого заслужил, а то, что передалось по инерции от прошлого партнера, — подчеркнул психолог.

Используются старые шаблоны поведения

Психолог заверил, что если сразу вступить в новые отношения, то человек будет ломать нового партнера под тот образ, который привык видеть рядом с собой, а также использовать привычные паттерны поведения.

— Человек использует шаблоны поведения, которые были не совсем успешны в прошлых отношениях. Например, мужчина привык к определенному формату общения и будет пытаться его продолжать с новой возлюбленной. Но у нее могут быть совершенно другие запросы, цели, увлечения, характер и темперамент. Однако партнер будет пытаться запихать ее в тот шаблон, который был у бывшей девушки. Он будет ломать ее под те лекала и правила, к которым привык. Это вызывает дополнительное трение, отношения будет строить намного сложнее. Спешка сыграет дурную шутку, — уверен Зберовский.

Накладываются завышенные ожидания

Помимо этого, человек может накладывать на нового партнера завышенные ожидания, связанные с бывшим возлюбленным, заверил специалист.

— Например, девушка два года встречалась с парнем, но потом с ним рассталась. Она находит нового мужчину, возможно, что через год он бы на ней женился. Но она поставит более короткий тайминг. У девушки будет страх опять потерять время, и она будет торопить мужчину. Она будет на него давить, а он не виноват, что она выбирала не тех партнеров и теряла время, — предостерег психолог.

Отсутствует анализ ошибок

Кроме того, спешка в создании новых отношений приводит к тому, что человек не анализирует те ошибки, которые были в прошлый раз, предупредил психолог.

— Например, если девушка была скандальная и ревнивая, то она не проработает это и войдет в новые отношения. Такое поведение опять разрушит их. Нельзя становиться на одни и те же грабли несколько раз, — подчеркнул Зберовский.

Когда можно вступать в новые отношения

Психолог заверил: чтобы построить действительно близкие и крепкие отношения с новым человеком, не стоит торопиться в них вступать.

Я призываю к тому, чтобы начинать новые отношения через несколько месяцев после расставания. Также они должны развиваться размеренно, чтобы можно было хорошо узнать друг друга, — подытожил Зберовский.

Источник: vm