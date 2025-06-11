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Исследователи обнаружили, что жаркая погода меняет ДНК и ускоряет старение 1 219

Люблю!
Дата публикации: 11.06.2025
Aussiedlerbote
Исследователи обнаружили, что жаркая погода меняет ДНК и ускоряет старение
ФОТО: Freepik

Все думали, что только стресс и болезни ускоряют старение. Исследователи Юниенг Чой и Дженнифер Эйлшир задались вопросом: как тепло заставляет нас стареть быстрее?

Как жара крадет нашу молодость

Зной оказался тихим похитителем молодости. Он действует незаметно, но эффективно. И чем больше жарких дней в году, тем значительнее ущерб для организма.

Согласно исследованию Барселонского института глобального здравоохранения (ISGlobal), в 2023 году в Европе от экстремальной жары скончались около 47 690 человек, из них примерно 6 376 — в Германии.

Паспорт против природы

Паспортный возраст и биологический — две разные величины. В документах может значиться 45 лет. Но анализы покажут, что ваши органы функционируют как у 48-летнего человека.

Исследователи из Университета Южной Калифорнии совершили неожиданное открытие — обыкновенная жара ускоряет наше старение. Для этого они проанализировали кровь более 3600 американцев старше 56 лет.

Ученые сфокусировались на эпигенетических маркерах — особых химических «ярлыках» на ДНК. Эти метки меняются под воздействием внешних факторов. Среди них — пища, стресс и, как выяснилось, температура окружающей среды.

Данные исследования поразили даже самих ученых. Обитатели регионов с преобладанием знойных дней биологически старше своих ровесников из прохладных областей.

Наиболее наглядный пример — жители Феникса в штате Аризона. Больше половины года там держится температура выше 32 градусов. Биологические часы этих людей спешат примерно на 14 месяцев.

Для сравнения брали жителей прохладных регионов, где менее 10 жарких дней в году. Изменения начинаются уже через неделю пребывания в зное. Со временем эффект лишь усиливается.

Как тепло заставляет нас стареть: механизм

Зависимость между жарой и ускоренным старением сохранялась даже после учета множества факторов. Среди них — материальное положение, этническая принадлежность и образ жизни.

Точный механизм воздействия пекла на организм еще предстоит изучить. Но предварительные опыты на грызунах дали некоторые подсказки. Избыточное тепло меняет участки ДНК, ответственные за реакцию на стресс.

Также страдают гены, связанные с мышечной и иммунной системами. Эти сбои усиливают воспалительные процессы в теле, а воспаление — верный спутник старения.

К тому же, длительное пребывание в духоте нарушает качество сна. Это повышает уровень тревожности и снижает физическую активность. Такое сочетание — настоящий удар по здоровью.

С учетом глобального потепления и старения населения проблема становится особенно актуальной. Исследователи предлагают модернизировать городскую среду.

Больше зелени, больше тени — простые, но эффективные меры против перегрева. Ведь планета нагревается, а население становится все более уязвимым к негативным последствиям жары.

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#глобальное потепление #старение
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(1)
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    11-го июня

    Какой-то тупорылый исследователь. Как же и почему же жители Австралии,например, до сих пор не вымерли?!

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