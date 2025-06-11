Кошелек опустеет: эти знаки Зодиака ждут денежные проблемы в июне

Рассчитывать бюджет — это искусство, требующее не только терпения и логики. Не все люди могут жить за одну зарплату. Кто-то подделывает, потому что не хватает, а кто-то "ноет", потому что так легче.

Эзотерики назвали знаки Зодиака, которые просчитаются в июне. Они не смогут успешно распределить свой бюджет и не будут экономить. Желание покупать безделушки и вещи, которые не нужны, доведет до банкротства.

Этим людям не хватит денег. А в июне следует экономить, потому что будут внезапные расходы, без которых не обойтись. Чтобы уложиться в свой минимум, стоит "завязать пояса" или подрабатывать на дополнительной работе.

Речь идет о Рыбах, Водолеях и Деве.

Источник: news.hochu