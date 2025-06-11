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Мода на «soft life»: как наконец-то выдохнуть и начать жить без постоянного беспокойства 0 715

Люблю!
Дата публикации: 11.06.2025
BB.LV
Мода на «soft life»: как наконец-то выдохнуть и начать жить без постоянного беспокойства

Стресс стал неотъемлемой частью нашей жизни. В эпоху культа карьеры и личных достижений люди часто лихорадочно бегут покорять новые вершины, порой даже не задумываясь, зачем им это нужно. Многие специалисты уверены: постоянное напряжение и высокий уровень тревоги являются главными причинами разного рода заболеваний. Психолог Анжелика Штырлова рассказала, как сделать свою жизнь спокойнее и счастливее.

«Вокруг то и дело убеждают в том, что нужно повышать свою эффективность, многозадачность, но никто не предупреждает, что именно такой подход, не знающий меры, и приводит к выгоранию и потери вкуса к жизни»,– комментирует эксперт. Именно поэтому все актуальнее становится soft life. Это образ жизни, в основе которого лежат маленькие радости без постоянной борьбы. Его философия призывает к заботе о ментальном состоянии, получению удовольствия от рутины, отказу от переутомления и умению выбирать себя.

Само состояние расслабления наиболее благоприятно влияет на женскую жизнь: оно раскрывает нежность, чувственность и доверие к миру. Подход soft life невозможен без одной вещи — готовности отдавать. Отдавать задачи, контроль, перфекционизм. Успешные люди умеют делегировать. Они изначально выстраивают процессы, которые эффективно работают сами. Приверженцы этого мировоззрения не гонятся за упущенной выгодой в ущерб себе, а наоборот стараются освободиться от лишнего в пользу личного времени. Согласитесь, вечер пятницы куда приятнее провести с семьей или друзьями, не дергаясь от каждого звонка. Ведь энергия — ценный ресурс, и то, куда мы ее направляем, во многом определяет нашу жизнь. Поэтому крайне важно стремиться грамотно выстраивать планы, не жертвуя самым дорогим, что у нас есть. «Более того, в состоянии расслабления наш мозг работает гораздо эффективнее: не затрачивая энергию на тревогу и стресс, внимание становится чище, что позволяет видеть больше интересных вариантов развития событий», — подмечает психолог.

Как начать жить в формате «soft life»

Вот, что многим помогает выдохнуть и почувствовать себя лучше:

  1. Проверьте, куда уходит энергия — составьте список того, что действительно вас выматывает. Не только работа — общение, соцсети, даже «добрые дела» для всех, кроме себя. Если ощущаете после чего-то опустошение — это первый кандидат на пересмотр.

  2. Сделайте «расхламление» обязанностей — перестаньте быть супергероем. Делегируйте, автоматизируйте, отказывайтесь. Старайтесь не брать все на себя, если этого можно избежать.

  3. Введите мягкие ритуалы — soft life начинается с утра. Не с телефона и тревожных новостей, а с тишины, теплого чая, короткой прогулки или медленной зарядки. День должен начинаться с вас, а не с задач.

  4. Разрешите себе выбирать простое — не обязательно каждый ужин превращать в гастрошедевр, а утро — в марафон продуктивности. Жить мягко — это выбирать комфорт и позволять себе иногда быть слабой.

  5. Говорите «нет» — спокойно и без чувства вины — люди уважают тех, кто умеет ставить границы. Каждый раз, когда вы говорите «да» кому-то, подумайте — не говорите ли вы «нет» себе? Не перегружайте себя, чтобы быть удобной.

  6. Ведите «дневник отката» — пишите, когда снова начинаете работать на износ, тревожиться без причины или возвращаться в режим «надо быть лучше». Заметили откат — мягко верните себя. Не ругайте. Просто напомните: вы выбрали жить по-другому.

  7. Научитесь отдыхать до выгорания — самая частая ошибка — лечить, когда уже все болит. Лучше планируйте отдых заранее: как встречу с важным человеком. Потому что вы и есть этот важный человек.

  8. Выключайте режим многозадачности — научитесь сосредотачиваться на чем-то одном. Например, если вы обедаете, насладитесь моментом без телефона или шума телевизора. Вы удивитесь, как приятно периодически ощущать настоящий момент без поступающих извне мыслей и тревог.

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